В Польше наблюдается рост числа случаев заражения COVID-19

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30 июля 2021, 15:53 Источник: РИА Новости

pixabay.com

На территории Польши увеличивается число случаев заражения коронавирусом. На это указывает официальная статистика.

Резкий рост числа случаев инфицирования в этой стране начали наблюдать весной текущего года. В начале второго весеннего месяца на польской территории за сутки обнаружили 35251 носителя коронавирусной инфекции. Это был максимальный показатель с начала пандемии. Кроме того, в тот же период в Польше зафиксировали 954 летальных исхода пациентов, зараженных COVID-19. Речь шла о суточном рекорде смертей.

За истекшие 24 часа в стране выявили коронавирусную инфекцию у 153 человек, сутки ранее - у 167, еще ранее - у 138. В минувшую пятницу в Польше обнаружили 108 носителей COVID-19, днем ранее - 126, в прошлую среду - 124. За весь период пандемии в этой стране зафиксировали 2 882 786 случаев заражения. За последние сутки в Польше умерли 2 носителя коронавируса. С начала пандемии скончались 75259 человек. В стране в больницы доставлены 295 инфицированных. Из этого количества госпитализированных к ИВЛ подключили 38.

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