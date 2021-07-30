Юные южноуральцы, попавшие в зону чрезвычайной ситуации, отдыхают на море

Организовать отдых детей поручил президент России Владимир Путин.
93 школьника из Челябинской области, попавшие в зону чрезвычайной ситуации на территории Нагайбакского района, были отправлены во Всероссийский детский центр «Смена». Еще 9 южноуральцев младше 10 лет поехали отдыхать в Международный детский центр «Артек».
Организовать детский отдых поручил президент России Владимир Путин, правительству Челябинской области удалось это сделать в кратчайшие сроки.
Ребята из Челябинской области не только купаются в море, отдыхают на природе, но и развивают свой творческий потенциал, осваивают новые навыки. Рядом с ними находятся педагоги и вожатые, готовые в любой момент подержать детей.
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