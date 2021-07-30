Бочкарев: Монолитные работы в лечебно-диагностическом комплексе МКНЦ имени Логинова завершены

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30 июля 2021, 14:43

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что в строящемся лечебно-диагностическом комплексе московского клинического научно-практического центра (МКНЦ) имени Логинова завершены монолитные работы.



«На объекте выполнены монолитные работы. Ведется работа по монтажу кровли и фасадных систем, в том числе остекление, отделочные работы. Также приступили к устройству внутренних и наружных инженерных сетей», - рассказал Андрей Бочкарев.



По его словам, на территории лечебно-диагностического комплекса приступили к работам по благоустройству. Рабочие сделают удобные проезды, тротуары для пешеходов, а также высадят деревья и кустарники. На объекте установят малые архитектурные формы, обустроят спортивную площадку для персонала.



«Лечебно-диагностический комплекс представляет собой современное здание с планировками, специально адаптированными для потребностей пациентов, персонала и особенностей оказания медицинской помощи», - отметил Андрей Бочкарев.



Он подчеркнул, что комплекс будет иметь многопрофильную направленность и станет экспертным центром по лечению и диагностике онкологии. В состав комплекса войдет блок лучевой диагностики и эндоскопии, операционные с возможностью проведения высокотехнологичных робот-ассистированных операций, палатный блок. Также будет создан амбулаторный блок, ориентированный на стационарзамещающую помощь.



По словам Бочкарева, планируется, что первых пациентов новый лечебно-диагностический комплекс МКНЦ имени Логинова сможет принять в 2023 году.



С 2011 года в Москве построено порядка 100 объектов здравоохранения, среди которых - 34 больничных корпуса, 48 поликлиник, семь подстанций скорой помощи. До 2024 года планируется построить 74 медицинских учреждения, включая 30 поликлиник, шесть скоропомощных комплексов и шесть многопрофильных больниц.





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