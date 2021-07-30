Модернизация общественного транспорта в городах России: в поисках вектора

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30 июля 2021, 14:16 Андрей Макаров, научный сотрудник лаборатории инфраструктурных и пространственных исследований ИПЭИ РАНХиГС

Фото: transport-news.ru

Во многих городах России идет процесс системного реформирования общественного транспорта, основанный на внедрении востребованных мировых практик, цифровизации и в целом расширении использования новых технологий в транспортной сфере. В фокусе внимания после недавней поездки премьер-министра Михаила Мишустина оказался опыт Твери.

Тверь, наравне с Волгоградом, Екатеринбургом, Саратовом, Нижним Новгородом, Казанью вошла в федеральный проект «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях». Главным элементом реформы стал отказ от ранее используемых коммерческих маршруток с переходом исключительно на унифицированные автобусы (в Твери это автобусы ЛИАЗ), в частности, автобусы «Транспорта Верхневолжья», которые соответствуют современным представлениям о комфортном транспорте (кондиционеры, низкие полы и иные технические решения).

Было внедрено мобильное приложение «Волга», которое позволяет пользователям построить маршрут, уточнить расписание, увидеть местонахождение автобуса. Автобусы оснащены видеокамерами, мультимедийными экранами, созданы различные технические возможности оплаты проезда (транспортной картой, QR-кодом, картой любого банка). Проработана дифференцированная система оплаты проезда: абонементы и скидки при пересадочных маршрутах.

Как результат - собираемость налогов увеличилась в семь раз, точность следования расписанию составила 98%, на 67% сократилось число ДТП с участием общественного транспорта, на 74% снизился травматизм.

Для дальнейшего развития проекта разработан новый закон, который упрощает инвестирование в сферу общественного транспорта – концессионер получает возможность организации перевозок без торгов, при этом региональные власти могут быть дополнительным финансовым гарантом заключенных соглашений с муниципалитетом.

Риски при расширении охвата внедрения описываемых изменений связаны с возможным сокращением разнообразия как видов транспорта, так и участников рынка. В России складывается тенденция упразднения альтернативных видов транспорта (трамвай, троллейбус, маршрутки) с полным доминированием автобусов, что вызывает критику как экспертов, так и местного населения. Так, в Твери в 2018 был упразднен трамвай, в настоящее время прорабатываются варианты его возвращения и расширения использования как одного из наиболее экологичных видов транспорта, что соответствует мировым трендам.

В России традиционно высока доля частных перевозчиков (маршрутные такси) с участием и МСП. Реформа общественного транспорта зачастую исключает небольшие транспортные компании, конкурсы на перевозки с крупными лотами выигрывают крупнейшие игроки, что приводит к снижению конкуренции на рынке. Это вызывает негативную реакцию небольших перевозчиков, особенно если внедрение изменений происходит быстро без возможности сохранить или перепрофилировать бизнес, с потерей рабочих мест. Кроме того, рыночная конкуренция по сравнению с централизованным планированием способна иногда лучше удовлетворить потребности потребителей. Так, исследование Ryzhkov, Sarzhan (2020) показало, что централизация может приводить к снижению суммарной провозной способности общественного транспорта. Особые трудности возникают в случае быстрых реформ. Жители жалуются на исчезновение привычных маршрутов, увеличенные интервалы движения транспорта и нехватку компетенции водителей (например, подобная ситуация отмечалась в Новокузнецке, Ярославле).

При дальнейшем расширении перехода к новой системе общественного транспорта, безусловно, важно решать существующие проблемы (обновление парка автомобильного транспорта, цифровизация, внедрение новых технологий, повышение эффективности системы), но это не должно приводить к росту монополизации рынка. Необходим учет общественного и экспертного мнения, сохранение уровня комфорта для населения (с точки зрения существующих линий, интервалов движения).

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