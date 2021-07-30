Улётная работа

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30 июля 2021, 13:36 Лилия Сорокина

Фото: Александра Барыкина

На прошлой неделе в подмосковном Жуковском состоялся один из самых крупных авиационных салонов в мире – МАКС-2021, на котором свой стенд представил АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина».

Продемонстрировать сильные стороны предприятия было одной из основных задач. АПЗ презентовал не только изделия, но и возможности производства – механообрабатывающего, сборочного, инструментального, литейного и по переработке пластмасс.

- Многие вопросы на МАКСе решаются оперативнее,- отметил генеральный директор АПЗ Андрей Капустин. – Деловая площадка форума – это место общения, график встреч расписан буквально по минутам. В обычном рабочем режиме такой объем переговоров мы бы проводили месяцами. Состоялись переговоры с представителями ОКБ Сухого. Речь шла о разработке опытных образцов электропривода элерона для новых самолетов с последующим серийным производством на нашем предприятии. Встречались с поставщиками комплектующих, так как предъявляем все более жесткие требования к срокам и качеству поставок. Обсудили условия отгрузки наших изделий потребителям на 2021-2025 годы. Пообщались с представителями банковских структур, которые заинтересованы работать с АПЗ. Таким образом, на выставке присутствовал большой спектр наших контрагентов.

Традиционно мы презентуем гироскопы, системы управления, рулевые приводы, изделия точной механики. Это буквально ювелирная работа, которую мы делаем на АПЗ.

Представлен на стенде и БПЛА «Грач». Вертолет-беспилотник сейчас проходит третью модернизацию под уточненное техзадание с новым двигателем. Кстати, здесь состоялись переговоры с российскими производителями двигателей для беспилотных летательных аппаратов. Надеемся, что в ближайшее время нам удастся решить вопрос замены импортного двигателя.

Наш завод серийный, в основном производит продукцию институтов-разработчиков. Но есть и собственные разработки. Мы сейчас активно развиваем кооперацию с компаниями, которые мобильны и могут гибко реагировать на потребности рынка, для серийного производства конкурентоспособной продукции на нашем предприятии.



Комментарии

Иван Нестеров, коммерческий директор АО «АПЗ»:

– Атмосфера выставки способствует успешным переговорам. Номенклатура нашего предприятия довольно специфическая, потому больше, конечно, общаемся с нашими постоянными клиентами, но есть и те, кто стремится войти в нашу кооперацию.

Сергей Комаров, главный технолог – заместитель технического директора АО «АПЗ»:

– Конек нашего предприятия – изготовление негабаритных корпусных деталей с очень точными, микронными допусками. Здесь мы продолжаем удерживать лидирующие позиции и составляем серьезную конкуренцию.

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