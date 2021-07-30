Бывший зять Ельцина: Приватизация жилья - уникальная, замечательная страница в многовековой истории России

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30 июля 2021, 12:59 Источник: blog/dyachenko_a

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Бывший зять первого президента России Алексей Дьяченко поделился своим мнением о некоторых законах, принятых Борисом Ельциным.



Дьяченко напомнил, что в июле 1991 года Ельцин подписал «Закон о приватизации жилищного фонда в РСФСР». Он подчеркнул, что, благодаря этому закону, граждане смогли приватизировать свое жилье бесплатно.



«За 25 лет было приватизировано 80% жилого фонда. Сроки приватизации много раз продлевались. Никогда в истории России государство не делало таких шагов навстречу десяткам миллионов своих граждан. Положа руку на сердце: ждём ли мы каких-либо даяний такого масштаба от государства в обозримой исторической перспективе?»,- отмечает бывший зять Ельцина.



Он назвал подписание закона о приватизации жилья «уникальной, замечательной страницей в многовековой истории России». По его мнению, «Ельцин, министры и депутаты того времени могут законно гордиться таким величайшим актом».



«Говоря о приватизации в России, все сразу вспоминают раздачу промышленных предприятий и ваучеры от Анатолия Чубайса. Про приватизацию квартир никто не говорит. Никто не жалуется. И подвергнуть ревизии эту приватизацию почему-то никто не требует»,- отметил Дьяченко.



По его оценкам, суммарная стоимость отданного в частную собственность гражданам жилья составляет порядка триллиона долларов.



«Этот триллион государство могло бы спокойно получить в течение 30 лет. Как это было сделано в других странах, вышедших из навязанного им после II мировой войны «соцлагеря». Но было принято другое решение. Целиком в интересах граждан. Без пафосных рассуждений о «благе государства», которое в нашей истории, как правило, противостоит интересам жителей этого государства»,- считает бывший зять Ельцина.



Дьяченко также напомнил о подписании Ельциным в декабре 1991 года указа о земельной реформе, согласно которому все члены колхозов и работники совхозов, в том числе ушедшие на пенсию, получили право на бесплатный земельный и имущественный пай.



«Собственниками земельных паёв стали 12 миллионов человек. Не все распорядились своими паями по-хозяйски. Кто-то продал их за бутылку водки. Были разные конфликты. Но опять же – паи были бесплатными. В кои-то веки государство что-то дало своим гражданам, а не забрало у них»,- вспоминает Дьяченко.



Он подметил, что Павел Грудинин «построил свою судьбу на ельцинской приватизации земли», но бывший кандидат в президенты от коммунистов ни разу Бориса Николаевича за это не поблагодарил.





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