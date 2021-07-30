Для осужденных копейской колонии организовали мастер-класс по фотографии

Аргументы Недели → Общество 13+

30 июля 2021, 12:39 Галина Новикова

Фото пресс-службы ГУФСИН Челябинской области

В роли спикера выступил фотокорреспондент «Вечернего Челябинска» Дмитрий Куткин.

Участники мастер-класса состоят в секции общественных корреспондентов и студии кабельного телевидения исправительной колонии ИК-6 в Копейске. Ежемесячно они создают журнал для осужденных – «Копейский острог». Его выпускают небольшим тиражом.

«Над журналом работают три человека, у нас есть план культурно-массовых мероприятий, которые необходимо освещать. Сами фотографируем, сами пишем статьи, верстаем. Стараемся рассказывать о жизни в колонии правдоподобно и интересно. Хорошая фотография играет большую роль в восприятии информации, если пишем о спортивных состязаниях, то размещаем фото на разворот. В июне на обложку журнала поместили музыканта нашей кавер-группы Игоря. Конечно, нам нужны такие мастер-классы, чтобы совершенствовать свои навыки», – рассказал Кирилл Руднев, осужденный ИК-6 ГУФСИН Челябинской области.

Дмитрий Куткин работает в сфере фотоиндустрии более 30 лет. У него большой опыт преподавательской деятельности. Он обучал фотографов для службы быта Челябинской области, вел теорию фотографии в колледже, Русско-британском институте управления, 15 лет руководил детской фотостудией на городской станции юных техников. Он стал учителем для многих теперь уже профессиональных фотографов. Начинал работу в прецизионной фотолитографии на радиозаводе, был фотографом издательского дома «Абак-Пресс», последние несколько лет – штатный фотограф «Вечернего Челябинска», сотрудничает с медиахолдингом «Гранада Пресс».

На мастер-классе в исправительной колонии он рассказал участникам о профессиональных тонкостях.

«Один из моих преподавателей из омского технологического техникума говорил, что искусство начинается там, где заканчивается техника. Иными словами, пока ты не понял, как она работает, то ты ничего хорошего не снимешь. Сможешь ли стать музыкантом, если не освоил инструмент? Нет, так и здесь. Поэтому на мастер-классе мы разбирали и эти вопросы. Как снимать, что нужно сделать для того, чтобы получить нормальную картинку», – отметил Дмитрий Куткин.

Возможно, после освобождения для кого-то из осужденных фотография станет профессией. Видеозапись мастер-класса будет транслироваться во всех учреждениях УИС области через канал кабельного телевидения.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости