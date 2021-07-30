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Импорт российских товаров в США за 2021 год вырос в полтора раза

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Импорт российских товаров в США за 2021 год вырос в полтора раза
Фото из открытых источников

Как сообщает РБК, импорт российских товаров в Соединенные штаты за пять месяцев вырос в полтора раза и составил 11,5 миллиарда долларов. Данные взяты из "Census Bureau".

Согласно опубликованной агентством информации, импорт топлива, нефти и нефтепродуктов достиг 6,7 миллиарда долларов.

Импорт российских драгоценных и полудрагоценных металлов составил 1,6 миллиарда долларов.

Рост поставок из России повысился также по несырьевым товарам, к ним относятся мережный краб и другие продукты.

Профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов объяснил рост цен на импорт ростом мировых цен на сырьевые товары.

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