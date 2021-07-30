Дилеры считают, что цены на автомобили в 2021 году повысятся

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30 июля 2021, 11:56 Турана Гулиева

Фото из открытых источников

По мнению опрошенных РИА Новости дилеров, оставшееся время 2021 года будет ознаменоваться ростом цен на автомобили.

Генеральный директор "АвтоСпецЦентра" Андрей Терлюкевич дал следующий комментарий: «Мы прогнозируем рост в пределах одного-трех процентов в зависимости от бренда и модели. Автомобили с пробегом дорожают вслед за новыми с небольшим временным отставанием». К тому же из-за дефицита на рынке новых машин, интерес к автомобилям с пробегом растет быстрее - утверждают в организации.



Рост цен на 2-4% прогнозирует другая компания. Причиной этому в "Авилоне" назвали инфляцию и колебание курса валют.

Директор по маркетингу Андрей Каменски объяснил, что во второй половине 2021 года повышение цен на некоторые модели может тормозить, если импорт на них будет повышен: «Насколько в среднем вырастут цены на бывшие в употреблении автомобили, прогнозировать непросто, однако можно предположить, что во второй половине 2021 года повышение по некоторым моделям может замедлиться, если импортеры переполнят рынок новыми автомобилями».



Генеральный директор компании "Автоdom" Андрей Ольховский прогнозирует рост цен на некоторые машины до 10%: «В третьем квартале не будет масштабного роста цен на автомобили — в среднем по рынку увеличение будет от трех до пяти процентов, но при этом будут марки, которые сохранят уровень цен. По некоторым брендам возможен рост до десяти процентов. Все зависит от стратегии продаж и целей автопроизводителей на этот год».





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