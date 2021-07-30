Сергей Марков: Ход Олимпийских игр показывает полную правоту аналитиков американских и британских спецслужб

Политолог Сергей Марков обратил внимание на то, что даже небольшие победы наших спортсменов на Олимпиаде в Токио вызывают подъем энтузиазма и патриотизма среди россиян. А это значит, считает эксперт, решение спецслужб США и Британии организовать лишение России прав выступать на играх в этом году с помощью искусственных допинговых скандалов, было абсолютно логичным.
По мнению Сергея Маркова, зарубежные спецслужбы старались снизить уровень патриотизма в российском обществе и таким образом нанести удар по их политическому противнику президенту России Владимиру Путину. Однако наши спортсмены, несмотря ни на что радуют свою страну победами. А союзники РФ понимают, что травля российского спорта идет не от мельдония, а от политики, а также хотят, чтобы от русских наконец-то отстали.
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