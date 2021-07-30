Тестирование онлайн-голосования проходит в круглосуточном режиме без сбоев

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30 июля 2021, 11:28

Фото: pixabay.com

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве сообщил, что в течение первых суток тестирования системы дистанционного электронного голосования в столице проголосовали более 120 тыс. человек.



«В ходе тестового онлайн-голосования выдано уже больше 123 тыс. бюллетеней. По первому вопросу принято 119 тыс. бюллетеней, по второму - 116 тыс.»,- говорится в сообщении.



В штабе призвали тех, кто еще не принял участие в тестировании, сделать это прямо сейчас, чтобы не забыть. Также отмечается, что в ходе теста испытываются технические новшества (отложенное решение, переключение бюллетеней и другие).



«Новые опции планируется применить на ближайших выборах»,- подчеркивается в сообщении.



Напомним, тестирование системы дистанционного электронного голосования стартовало в Москве 29 июля в 8:00. В нем могут участвовать все совершеннолетие жители столицы с полной учетной записью на официальном сайте мэра Москвы. Во время тестирования москвичи ответят на вопросы, которые касаются обязательной вакцинации специалистов, работающих с людьми, а также развития личного и общественного транспорта. Так будет проверена готовность системы к нагрузкам, ее устойчивость к внешним воздействиям, а также опробована функция отложенного решения.



Голосование продолжится до 20:00 30 июля.



Систему электронного голосования используют во время выборов, которые пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.





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