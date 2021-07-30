Посол России Александр Шульгин сообщил о результатах расследования крушения МН17: «Ничуть не прояснили ситуацию»

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30 июля 2021, 11:19 Турана Гулиева

Фото: Sputnik / Андрей Стенин

Посол России в Нидерландах Александр Шульгин заявил в интервью РИА Новости, что результаты проверки некоммерческой организацией "Фонд безопасности полетов" были неосновательными и никак не объяснили ситуацию.

Организация пыталась понять, почему Украина не закрыла небо в области крушения самолета.

Со слов посла, Россия пыталась помочь следствию, однако аргументы Москвы, обвиняющие Киев, проигнорировали.

В свою очередь правительство Нидерландов отметило, что нет достаточных улик для привлечения Киева к ответственности. Данное решение было основано на результатах расследования НКО (некоммерческая организация - прим. ред.). В отчете организации "Фонда безопасности полетов" говорится, что Украина не могла знать об угрозе для гражданских авиаций.



Напомним, Малайзийский самолет, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур потерпел крушение под Донецком. Все пассажиры погибли. Украина обвинила ополченцев в произошедшей трагедии, однако Россия считает, что виновата Украина. Самолет был сбит ЗРК "Бук", РФ утверждает, что данная ракета принадлежала Украине и была выпущена из зоны подконтрольной стране, в ответ на это Киев обвиняет ополченцев, якобы "Бук" был выпущен с российской стороны.





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