Сергунина назвала самые популярные онлайн-сервисы портала «Малый бизнес Москвы»

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30 июля 2021, 11:30

Фото из открытых источников

Вице-мэр Москвы Наталья Сергунина сообщила, что в январе-июне 2021 года столичные предприниматели более 26 тыс. раз воспользовались онлайн-продуктами портала ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ).



«В I полугодии онлайн-продуктами портала МБМ воспользовались более 26 тыс. раз. Представленные сервисы и услуги упрощают ведение бизнеса в Москве и способствуют его эффективному развитию. Так, предприниматели могут дистанционно подать заявку на подготовку документов для регистрации компании, найти помещение, подобрать франшизу. На портале можно узнать и о городских мерах поддержки бизнеса»,- рассказала вице-мэр.



Сергунина отметила, что всего на портале mbm.mos.ru предпринимателям доступно более 20 онлайн-услуг и сервисов. Самыми востребованными онлайн-продуктами в I полугодии 2021 года стали «Интерактивный помощник» и «Проверка контрагентов», каждым из которых воспользовались 5,1 тыс. раз.



Отмечается, что «Интерактивный помощник» помогает предпринимателям сориентироваться в многообразии существующих мер поддержки бизнеса и подобрать для конкретной компании подходящие субсидии, бизнес-обучение, онлайн-продукты и многое другое. Кроме того, сервис отображает меры поддержки для самозанятых. «Проверка контрагентов» позволяет определить благонадежность потенциального бизнес-партнера перед заключением сделки.



Еще одной востребованной онлайн-услугой является «Законодательный бизнес-дайджест», который информирует предпринимателей о важных нововведениях в сфере правового регулирования бизнеса. В январе-июне 2021 года к ней обратились 4,6 тыс. пользователей.



Кроме того, в первой половине 2021 года вырос спрос и на онлайн-услугу «Записаться в бесплатный коворкинг». В этот период в МБМ было одобрено около 2,3 тыс. заявлений на предоставление рабочих мест для компаний, индивидуальных предпринимателей и самозанятых.



«Помимо услуг и сервисов, на портале mbm.mos.ru разрабатывают информационные онлайн-проекты в помощь тем, кто решил открыть и развивать свое дело. Например, «Гайд по открытию - франшиза» содержит необходимые данные для того, чтобы стать франчайзи. Проект открылся в апреле, и почти за 2,5 месяца к нему обратились около шести тысяч пользователей»,- сообщил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.



Запущенная в мае 2021 года экосистема «Все о самозанятости от А до Я» агрегирует меры поддержки, услуги, сервисы и обучающие программы, доступные в Москве для самозанятых. Туда встроены популярные сервисы по продвижению услуг и поиску заказов, дающие преимущества пользователям портала. За два месяца к проекту обратились более 8,6 тыс. пользователей.





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