Спортсмены со всей страны преодолеют до 120 километров с 5 по 7 августа в рамках экозаплыва «За чистый Байкал»

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30 июля 2021, 10:00 Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество

Фото: личный архив

Экологический заплыв по озеру Байкал пройдет с целью выявления состояния окружающей среды и воды в озере и прибрежных зонах поселка Листвянка, а также городов Байкальск и Слюдянка. Этот маршрут является уникальным и сложным, ранее преодолеть его не удавалось никому.



О необходимости уделить особое внимание проблемам экологии заявил президент России Владимир Путин в Послании Федеральному собранию. В своем обращении он акцентировал внимание на формировании и внедрении полноценной системы экологического мониторинга за состоянием почвы, воды и воздуха, а также необходимости сокращения вредных выбросов для улучшения качества жизни россиян и сохранения природы для следующих поколений.



Именно с этой целью, и в частности, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам водных ресурсов озера Байкал и состоянию водной, воздушной среды и прибрежных территорий Иркутской области и страны в целом, спортсмены со всей России проведут в безостановочном эстафетном режиме двое суток в холодном Байкале без гидрокостюмов. Пловцы будут находиться в воде по 30 минут за этап, передавая эстафету друг другу. За двое суток они проплывут по маршруту: «порт Байкал – город Байкальск – город Слюдянка».



В состав эстафетной команды войдут опытные спортсмены: Олег Докучаев, Мария Чижова, Евгений Зозуля и Оксана Белецкая из Владивостока, Вячеслав Тимошенко, представляющий Москву и Керчь, Татьяна Гавриленкова из Иваново, Заур Закраилов из города Грозный, Ольга Голубева из Москвы, Татьяна Устимова из Чебоксар, а также Владимир Чегорин из Благовещенска. Также в заплыве поучаствуют молодые пловцы: шестилетний Иван Докучаев из Владивостока, девятилетняя Милана Тимошенко из Москвы и десятилетний Амир Закраилов из Грозного.



Заплыв будет проходить в два этапа. На втором этапе спортсмен из Керчи Вячеслав Тимошенко планирует совершить индивидуальный заплыв по маршруту: «город Байкальск – город Слюдянка», с 00.00 до 18.00 7 августа 2021 года.



Сопровождать участников заплыва будут корабли и лодки главного управления МЧС России по Иркутской области, ФГКУ «Байкальского ПСО МЧС РФ».

Организаторами заплыва выступают Общероссийская общественная организация «Федерация зимнего плавания России», региональное отделение Политической партии «Зеленые» в Иркутской области, общественная организация «Олимпийский совет Приморского края» и региональное отделение Федерации зимнего плавания России по Приморскому краю «Косатка ДВ».



Партнерами в организации и проведении заплыва стали ООО «Порт Вера» и ФГУП «ФЭО» Федеральный экологический оператор.

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