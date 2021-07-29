ЦИК Латвии начинает сбор подписей в поддержку возврата традиционного понятия семьи

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29 июля 2021, 22:58 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

Свершилось! Сегодня, 29 июля, Центральная избирательная комиссия Латвии зарегистрировала проект изменения статьи 110 Конституции о сборе подписей, который предусматривает определение понятия семьи в Сатверсме (Конституции).

«Трава зеленая, а небо голубое. Зимой холодно, а летом жарко. Мама-женщина, а папа – мужчина. Да, наступает время, когда очевидные вещи нужно объяснять! Эта идея родилась 18 ноября 2020 года, через несколько дней после «знаменитого» постановления Конституционного суда о том, что два родителя могут быть одного пола. Чтобы ни один одуванчик не поддался искушению поиграть с понятием семьи, нам придется назвать вещи своими именами. С этой целью 110 статья Сатверсме была уточнена, и сегодня ЦИК дал зеленый свет народу. Скоро вы сможете подписать эту инициативу!», - заявила депутат Юлия Степаненко.

Если в течении года будет собрано необходимое количество подписей десятой части электората, что составит около 155 000 подписей, то поправки будут приняты Сеймом. А если Сейм не примет поправки, то необходимо будет провести референдум!

Первый шаг сделан! Я за семью в традиционном варианте! За крепкую семью! А вы?

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