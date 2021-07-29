Министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютс обвинил СССР в слабой вакцинации

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29 июля 2021, 22:48 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Право слово, иногда мне кажется, что если бы Адам не вкусил запретный плод, то было бы легче… простым латвийцам. Министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютс аж дважды за день выдал «жемчужины»…

Видимо, сегодня точно звезды не сошлись для министра здравоохранения Латвии: решил г-н Павлютс внести свой вклад в борьбу с сексизмом! Чиновнику не понравились в латвийских СМИ фото спортсменок из Токио!

Разумеется, министр высказался об этом публично!

«Уважаемая редакция, 100% поддерживаю то, что спорт может быть красивым. Однако, сексуальная объективация женского тела не должна быть инструментом для иллюстрации красоты спорта».

Дело в том, что г-ну министру не понравилась «пятая точка» у одной из спортсменок, фото которой было размещено в СМИ!

Святые Угодники! Господь Всемогущий! А мужская «точка» была бы в радость министру? Или вместо красоты женского тела… черный квадрат Малевича?

На этом Даниэль Павлютс «не успокоился»: он высказал свое мнение о том, что вакцинация в Латвии идет слабо и в этом виновато наследие СССР! Как? Просто!

«Все накопившееся недоверие к государственной власти, возможно, даже частично унаследованное с советских времен. Возможно, мы еще не пережили этот период от тоталитарного, авторитарного общества к свободной демократии, к ответственности и солидарности в то же время», - заявил министр СМИ.

Видимо, не помнит г-н Павлютс, как в СССР проходила вакцинация и решались проблемы с «пандемиями»! Быстро, четко, конкретно! И никто не спорил! Если бы «рассуждали», то до сих пор бы при бубонной чуме жили!

И главное! СССР нет более 30 лет! Так, кто же мешал создавать демократию и солидарность! Может, стоит уважать свой народ и быть профессионалом, не пробовали?

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