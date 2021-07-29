Синоптик Шувалов, комментируя ситуацию с пожарами в Турции, заявил о более позднем наступлении пожароопасного периода

Аргументы Недели → Общество 13+

29 июля 2021, 22:53

pixabay.com

Александр Шувалов, являющийся руководителем прогностического центра “Метео”, высказался о ситуации с лесными пожарами на турецкой территории. Он подчеркнул, что для Турции и Греции период с первого летнего месяца можно рассматривать как пожароопасный.

Специалист отметил, что текущим летом наступление пожароопасного периода наблюдалось чуть позже. Причиной тому особенности атмосферной циркуляции в июне и июле, пишет RT.

“Южное побережье Чёрного моря и турецкое побережье Средиземноморья - это всё-таки сухие субтропики, и лето - это обычно очень сухой сезон”, - сказал Шувалов.

Напомним, что в Турции зафиксировали очередные лесные пожары в районе Дидима в провинции Айдын и в районе Бодрума в провинции Мугла. Кроме того, возгорание лесов произошло в Мерсине, Адане и Кайсери.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости