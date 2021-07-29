Трансформация делового климата

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29 июля 2021, 20:30 Вера Баринова, зав. лабораторией исследований проблем устойчивого развития ИПЭИ РАНХиГС

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Правительство России на заседании 22 июля рассмотрело ход работ по трансформации делового климата в стране. Соответствующий план был принят два года назад, рассчитан на сокращение административных барьеров при ведении бизнеса. К 2020 году Россия поднялась до 25 места в рейтинге Doing Business, который отражает условия ведения бизнеса, но это лишь отчасти можно считать следствием успешно реализованного плана ТДК.

Работа по плану велась сразу по 12 направлениям, включая упрощение целого ряда процедур и расширение доступа субъектов МСП к закупкам и к финансам. В 2020 году план был обновлен и дополнен, однако эти корректировки и изменения не учитывали масштаб надвигающегося коронакризиса.

Уже в начале 2021 года анализ статистики показал, что в 2020 году в непосредственно пострадавших от кризиса отраслях было занято около 5,5 млн человек и сконцентрировано примерно 11% предприятий; более 75% субъектов МСП кризис коснулся непосредственно. Стало очевидно, что план вновь необходимо корректировать, что и было сделано.

Так или иначе, к середине этого года благодаря плану удалось продвинуться по отдельным вопросам, наиболее важный из них – снижение административных издержек предприятий. В частности, однозначно положительное продвижение по отказу лицензий при экспортном контроле. Отмечу также введение института типовой проектной документации: это решение зрело давно, оно действительно способно улучшить условия ведения бизнеса, снизив временные и финансовые затраты компаний. Меняются и процедуры, и нормативно-правовая среда: в частности, эксперты наконец обратились к закону о банкротстве, необходимость обновления которого давно обсуждается.



Отдельная дорожная карта утверждена по интеллектуальной собственности и это большое продвижение в сфере, где предстоит восполнить много пробелов в нормативной базе. Меры по развитию туризма также сгруппированы в отдельной дорожной карте, новая дорожная карта утверждена и в градостроительной сфере. В целом, план трансформации реализуется довольно последовательно.



В текущей ситуации, когда бизнес пытается выжить в крайне сложных условиях пандемии: вводятся, отменяются и снова вводятся различные противоэпидемиологические ограничения, предприятия сферы МСП снова оказываются под ударом, поскольку сконцентрированы, в основном, в сфере услуг и существенно зависят от спроса. Правительству важно не допустить оттока предпринимателей в теневой сектор экономики и одновременно создать возможность начать бизнес для всех желающих. Для этого необходимо вести максимально широкую работу в сфере улучшения делового климата, прежде всего, в направлении упрощения условий регистрации и закрытия предприятий.



Второе важное направление работы – перевод всех возможных услуг и процедур в электронный вид, чтобы упростить их реализацию в удаленном режиме. Актуально и улучшение условий международной торговли, особенно в части сокращения временных и финансовых затрат на оформление документов, прохождение пограничного и таможенного контроля для экспорта и импорта.



План — это «живой» инструмент, предполагается, что он обновляется дважды в год в соответствии с запросами бизнес-сообщества, поэтому можно надеяться, что Правительству удастся оперативно отреагировать на новый виток коронакризиса и дополнительно улучшить условия ведения бизнеса в наиболее актуальных направлениях, которые, возможно, и не были предусмотрены в первоначальной версии документа.

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