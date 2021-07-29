Владимир Путин: «Ваш регион демонстрирует хорошие темпы»: о чем говорили Президент и глава Белгородской области

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29 июля 2021, 19:53

Фото: kremlin.ru

Когда в ноябре прошлого года Белгородскую область возглавил Вячеслав Гладков, среди экспертов по региональной политике начались споры – справится ли ставленник Росатома, имеющий опыт лишь вице-губернаторской и мэрской работы, с вотчиной Евгения Савченко? Казалось, этот специфический регион примет только «своего», укоренившегося в номенклатурном заповеднике юга России, проникнутом горизонтальными связями, а чужак будет аккуратно отторгнут.



Прошли 8 месяцев и скептики уже не столь уверены в своих прогнозах. Гладков нашел подход к белгородцам, причем в прямом смысле слова – жители стремятся на личные приемы, чего не бывало во времена Савченко, охотно общаются на улице и зазывают врио губернатора к себе домой.

Справляется Вячеслав Гладков и с кадровой политикой. С одной стороны, вроде, мягко стелет (со всем уважением к заслуженным кадрам), с другой — жестко спать (тем, кто не может работать или не хочет работать добросовестно и честно).

Не оплошал новый руководитель и с традиционной для регионального менталитета амбициозностью. Прежнее руководство заслуженно гордилось высоким валовым региональным продуктом. Гладков поставил задачу удвоить валовый региональный продукт к 2030 году. И, если исходить из уже достигнутых им инвестиционных договоренностей, она вполне выполнима.

А уж встреча Вячеслава Гладкова с главой государства, состоявшаяся 29 июля в формате видеоконференции, точно лишит сегодня спокойного сна некоторых любителей прогнозов.

«Вы возглавляете регион, который у нас всегда, на протяжении, во всяком случае, многих лет, по очень многим показателям был впереди. И сейчас он демонстрирует хорошие темпы», - сказал Владимир Путин. А потом перешел к разговору о проблемах — которые есть, несмотря на высокий стартовый уровень, о котором в других регионах могут только мечтать.

Впрочем, с проблемами здесь справляются, и об этом Путин, разумеется, знал и до доклада Гладкова. Например, самая актуальная проблема сегодняшней России – COVID-19. Борьбу с угрозой ковида Гладков поставил на высоту. Коэффициент заболеваемости в Белгородской области – самый низкий в ЦФО. Это напрямую связано с успехами вакцинации, её прошли уже 40,68% жителей – это уже самые высокие показатели по стране. В том, что столько людей согласились сделать прививки, «виноват» Вячеслав Гладков — он и сам вакцинировался еще в начале года, и с людьми наладил правильную работу, агитируя их вакцинироваться ненавязчиво, но убедительно.

От вакцинации перешли к здравоохранению. Вячеслав Гладков сказал, что по национальным проектам получен миллиард рублей, регион добавил еще два – это позволило начать замену оборудования в больницах центральных районов. Обсудили и проект новой больницы Скорой медицинской помощи, недавно одобренный Министром здравоохранения. К обучению врачей, к оснащению медицинских учреждений кадрами собеседники обращались не раз и нашли полное взаимопонимание.

Другой, особо актуальный вопрос этого лета – рост цен на продукты. Вячеслав Гладков доложил, что овощи и курятина уже подешевели. На очереди – свинина, сахар, подсолнечное масло и другие наименования потребительской корзины, многие из которых производятся на Белгородчине, занимающей первое место в РФ по производству продукции с гектара пашни.

Еще более важную роль для региона играет промышленность. Вячеслав Гладков рассказал президенту о том, что для удвоения ВРП нужно создать благоприятные условия для инвестиций. Вариант – создание свободной экономической зоны там, где расположатся новые предприятия металлургических компаний.

«Что касается свободной экономической зоны – надо это посчитать. Но в целом, конечно, если создать условия для продолжения инвестпроцессов в регионе, это очень важно, обязательно посмотрим на это. Я бы поддержал это», - прокомментировал глава государства.

Рассказал Гладков Путину и о выполнении президентских указов по повышению зарплат бюджетникам, и о вложениях в модернизацию объектов водоотведения, и об открытии в Белгороде Суворовского училища: военные специальности в патриотически настроенном регионе популярны, кадетских классов много, пора и училище завести. Это – запрос от жителей, который Гладков постоянно слышит на встречах с белгородцами. «Очень хорошо, кстати, говоря, что Вы с людьми общаетесь напрямую, слышите их запросы, их проблемы, реагируете на них» - так глава государства отметил, что его требование к губернаторам – общаться с людьми, уже достаточно давно стало в Белгородской области повседневностью.

В финале разговора, когда речь опять зашла о воде, Президент сказал:

«Над этим, так же, как и над другими вопросами, которые Вы поставили, обязательно вместе поработаем».

В общем, похоже, всё «срастается» у Вячеслава Гладкова с теми, перед кем он отвечает. И с президентом, который его назначил врио. И с жителями региона, ради которых он работает.

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