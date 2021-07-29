Директор «Турпомощи» Осауленко заявил о возможной эвакуации из Турции некоторых россиян

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29 июля 2021, 19:53

pixabay.com

Российским гражданам, которые приобрели путевку в Турцию у туроператоров, организуют эвакуацию, если понадобится. Этой информацией поделился Александр Осауленко, директор ассоциации "Турпомощь".

Он подчеркнул, что некоторым россиянам придется “реагировать на ситуацию самим”. Речь идет о тех, кто приобретал авиабилеты и бронировал жилье сам, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что на территории Турции ситуация с лесными пожарами ухудшилась. Пока что нет данных о пострадавших или погибших российских гражданах.

В районе курорта Мармарис с огнем борются 1 самолет, 5 вертолетов и 30 пожарных машин. Поступала информация о 180 пострадавших и трех погибших.

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