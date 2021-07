«Важные истории» могут внести в список СМИ-иноагентов

Аргументы Недели → Общество 13+

29 июля 2021, 19:27 Источник: russian.rt.com

Фото: pixabay.com

Генпрокуратура РФ может внести медиапроект расследований и репортажей «Важные истории» в реестр СМИ-иноагентов. По сведениям RT, куратором проекта является латвийский фонд IStories Fonds, который в 2020 году получил €10,4 тыс., а большая часть средств была выделена Стокгольмской школой экономики.



«Важные истории» (IStories) работают с весны прошлого года. Его основали журналисты, которые ранее участвовали в исследовании масштабной утечки конфиденциальных документов, известных как панамское досье. Среди них — бывший спецкор «Новой газеты» Роман Анин и бывший спецкор The Village Олеся Шмагун.



Роман Анин не скрывает факт регистрации издания в Латвии:



«Мы это сделали, во-первых, из соображений безопасности; во-вторых, для того, чтобы быть независимыми».



Он также отмечает, что «Важные истории» являются некоммерческой организацией.



В учредительных документах IStories Fonds прописано, что цель латвийского НКО «предоставлять международному сообществу качественные расследовательские публикации и развивать качественную журналистику». По данным RT, согласно годовому отчёту IStories Fonds, в 2020 году на счета НКО поступило в качестве пожертвований и иных доходов €10 465. При этом в организации не было официально трудоустроенных сотрудников.



Основатель Общественного комитета по выявлению иностранного вмешательства Александр Ионов обратился в Генпрокуратуру и профильные ведомства с просьбой признать издание «Важные истории» иностранным агентом. Он утверждает, что €7 тыс. в 2020-м году фонду IStories пожертвовала Стокгольмская школа экономики.



Согласно действующему закону «Об информации», СМИ-иноагентами считаются юридические лица, зарегистрированные за рубежом, или иностранные структуры без образования юридического лица, распространяющие печатные, аудиовизуальные и иные материалы и финансируемые из иностранных источников. Роман Анин уже заявил, что статус «иностранного агента» его не страшит.



Между тем, стало известно, что в 2019 году Анин и Шмагун учредили в Калифорнии Объединение расследовательской и креативной журналистики. В тот же период Роман Анин учился в Стэнфорде по программе Journalism Fellowships.



В отношении российских журналистов, прошедших Стэнфорд и получавших стипендию им. Найта, выстраивается следующая закономерность. В ходе обучения или вскоре после его завершения многие из них открывают свои собственные СМИ, при этом получая финансирование из иностранных источников.



Так было с экс-главредом российского Forbes Елизаветой Осетинской, которая в 2017 году открыла своё издание The Bell. Первые $100 тыс. на развитие ей дал Калифорнийский университет в Беркли. Параллельно Осетинская открыла юрлицо в США.



В 2018 году в Стэнфорд поступил будущий основатель издания «Проект»* Роман Баданин. Получив премию им. Джона Найта, в том же году он открыл в штате Делавэр юридическое лицо Project Media INC. По информации RT, Баданин получил $280 тыс. на запуск и первый год работы своего СМИ от американского (NED)** и европейского (EED)*** фонда поддержки демократии.





* «Проект медиа» (Project Media, Inc.) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 15.07.2021.



** «Национальный фонд в поддержку демократии» (The National Endowment for Democracy) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 28.07.2015.



*** «Европейский фонд за демократию» (EED) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости