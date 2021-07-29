Как известные латвийцы воспринимают «принудительную» вакцинацию

Аргументы Недели → Общество 13+

29 июля 2021, 19:12 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Совершенно очевидно, в Латвии начинает действовать «принудительная вакцинация». Что это значит? Если у работника отсутствует прививка и ковид-паспорт, то работодатель вправе расторгнуть все деловые отношения с сотрудником. Это касается и учителей, врачей и т.д. Именно так правительство Латвии решило бороться с «несознательными». Балтийское бюро «Аргументы Недели» попыталось разобраться в данном вопросе.

Вопрос о «принудительной вакцинации» сегодня очень актуален в Латвии. Однако, не все латвийцы восприняли такое решение правительства законным: многие считают, что это вопрос личного выбора человека.

Что думают известные люди Латвии о «принудительной вакцинации»?

Депутат Сейма, экс-министр благосостояния Латвии Рамона Петравича:

«Я думаю, что у каждого человека должен быть выбор. Неоднократно высказывалась по данному вопросу. Если он уверен в своем выборе, например, вакцинироваться, то надо идти, а если нет, возможно, стоит подождать. Я прививалась AstraZeneca. У меня не было тогда выбора. Это обязательно. Но у меня есть определенные мысли… Мне кажется несколько странным, что в странах с высоким уровнем охвата вакцинации, таких как Дания, Ирландия, Мальта, Норвегия, Португалия, к сожалению, отмечается высокая заболеваемость. Посмотрим на цифры: на Мальте 82, 7% населения полностью вакцинировано, но с кумулятивным уровнем заболеваемости 379, 4. На Кипре – 58, 2% вакцинированы, с самым высоким уровнем заболеваемости в Европе – 1483, 6. А теперь возьмем, например, Болгарию, Румынию… В Болгарии было вакцинировано только 16, 2% населения, но заболеваемость низкая… Как это понимать? Думаю, что медики должны это объяснить нам, не так ли?»

Композитор Раймонд Паулс:

«Было бы правильно позволить каждому выбирать, делать прививку или нет. Это личное дело каждого… Я сделал прививку… Мне как сказали, то уже через неделю отвезли и укололи. Немного у меня опухла правая нога, но это от возраста и жары, а не от уколов. Я к этому подхожу с иронией: кому суждено умереть, тот умрет, а кто должен жить, тот будет жить».

Невролог больницы им. П. Страдыня Анита Райта:

«Я думаю, что следует пройти вакцинацию. Я прошло, мой супруг и мои дети. Вакцинировалась и моя мама, которой хорошо за 80! Мы не должны безответственно относиться к собственному здоровью. Я понимаю, что многие опасаются проходить вакцинацию из-за небольшого количества информация: вакцина новая. Но я как врач понимаю все риски и последствия… Могу точно сказать, что если даже человек заболеет, то течение болезни будет проходить в легкой форме. Если есть выбор, то я бы выбрала, конечно, вакцинацию. Но это личный выбор человека».

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