В тестировании системы онлайн-голосования уже приняли участие почти 90 тыс. москвичей

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29 июля 2021, 18:11

Фото: pixabay.com

На официальном Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве сообщили, что около 90 тысяч человек уже приняли участие в тестировании системы онлайн-голосования.



Отмечается, что на данный момент 87 тыс. москвичей получили бюллетени, а 84 тыс. горожан дали ответы на вопросы о вакцинации от коронавируса и приоритете развития транспорта.



«Мы видим, что москвичи голосуют очень активно. Самая большая активность наблюдалась в первой половине дня, потом их количество немного пошло на спад. Ожидаем, что к вечеру, когда все вернутся с работы, число голосующих вновь увеличится»,- подчеркнул замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Илья Массух, слова которого приводятся в сообщении.



Тестирование системы дистанционного электронного голосования стартовало в Москве сегодня в 8:00. В нем могут участвовать все совершеннолетие жители столицы с полной учетной записью на официальном сайте мэра Москвы. Во время тестирования москвичи ответят на вопросы, которые касаются обязательной вакцинации специалистов, работающих с людьми, а также развития личного и общественного транспорта.



Так будет проверена готовность системы к нагрузкам, ее устойчивость к внешним воздействиям, а также опробована функция отложенного решения.



Тестирование системы электронного дистанционного голосования продолжится до 20:00 30 июля.



Систему электронного голосования используют во время выборов, которые пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.





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