Площадки «Лето в городе» с авторскими меню появятся на 18 ярмарках Москвы

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29 июля 2021, 17:36

Фото: mos.ru

На официальном сайте мэра Москвы сообщили, что в рамках проекта «Лето в городе» на ярмарочных площадках столицы будут представлены специальные меню.



«В Москве расширяется полюбившийся москвичам формат ярмарочной торговли. Сейчас в столице определено 125 площадок для проведения ярмарок. Вскоре еще на 18 площадках можно будет не только купить свежую фермерскую продукцию, но и попробовать необычные блюда. Проект «Лето в городе» поддержит московских рестораторов. Более 50 предприятий торговли и общественного питания предложат москвичам необычные десерты, приготовленные по оригинальным и старинным рецептам,- более 200 видов мороженого и варенья, а также специальное ресторанное меню»,- говорится в сообщении.



Уточняется, что на ярмарках можно будет попробовать блюда из разных стран.



«Лето в городе» - настоящее гастрономическое путешествие по всему миру. На ярмарках можно будет попробовать не только блюда из разных регионов России, но и из других стран - Англии, Бельгии, Испании, Италии, Турции, Японии. Это возможность окунуться в их традиции, познакомиться поближе с культурой и открыть для себя новые уникальные и неповторимые блюда»,- говорится в материале.



Так, горожане смогут попробовать морепродукты, винегрет из сезонных корнеплодов с бутонами одуванчиков, московские пироги и борщ, русские блины, а также японское пирожное "Моти", рецепту приготовления которого больше 500 лет.



«Приготовленное по традиционным турецким рецептам лакомство - дондурму - до недавнего времени нельзя было встретить в столице. Оно отличается от привычного нам воздушного и нежного пломбира. Более плотное, вязкое, тягучее и долго не тает. Такая консистенция получается благодаря использованию муки из клубней дикой орхидеи и мастики. В Москве лишь единицы знали технологию его производства. Этот гастрономический пробел решила заполнить семья столичных предпринимателей, которая отправила учиться поваров к опытным турецким мастерам. Теперь настоящую дондурму можно будет попробовать на ярмарке «Лето в городе»,- говорится в сообщении.



Также на ярмарках будут представлены необычные десерты: джемы из бекона, перца чили, мускатного ореха, киви, ананаса и апельсина, варенье из вороники с черешней, кизила с миндалем, дыню с беконом на гриле и другие.





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