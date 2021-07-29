Женщина, выгнавшая особенных детей с площадки, извинилась за свою истерику

Аргументы Недели → Общество 13+

29 июля 2021, 16:02 Анастасия Иванова

Взято из интернета

Уже несколько дней общественные деятели, звезды и СМИ обсуждают выходку петербурженки Натальи Липской, которая выгнала детей с особенностями с детской площадки. Наталья до последнего не признавала свою вину и еще долго скандалила.



Сегодня Липская принесла свои извинения, заявила, что была не права и погорячилась. «Я была, конечно, груба. Посмотрела это видео единственный раз. В нем я отталкивала женщину, но это было на последней минуте нашего разговора, когда я уже звонила в управляющую компанию, потому что понимала: мне не справиться. За это хочу принести извинения», - оправдывалась петербурженка.

При этом она заявила, что и дальше продолжит бороться с детскими садами и с развивающимися центрами, находящимися в третьем корпусе жилого комплекса «Балтийская жемчужина» в Питере. Сам же факт оскорбления детей-инвалидов женщина признавать отказывается.

«Одно дело, когда пришла мама с больным ребенком - будь то аутист или малыш с синдромом Дауна. Про одного ребенка я могу рассказать своей внучке, отметить, что бывают такие детки. Но когда тебя окружают около десяти таких детей, причем школьного возраста, которые бегают и издают разные странные звуки...», - раздражается Наталья.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости