Боец Хабиб Нурмагомедов оказался на вершине нового рейтинга звёзд Forbes

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29 июля 2021, 15:52 Источник: forbes.ru

Хабиб Нурмагомедов, фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

В очередном рейтинге звезд Forbes, в котором нашлось место для 33 участников моложе 40 лет, на первой строчке оказался 32-летний боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов.

В течение продолжительного времени перечень оставался практически неизменным, однако после ограничения возраста селебрити 40 годами в нем произошли существенные изменения. Продолжительность такого эксперимента составила 2 года, и в текущем году Forbes вернулся к прежнему формату.

В итоге удалось получить перечень из 50 лиц. Их средний возраст - 37 лет. В минувшем году показатель был на 5 лет меньше. В очередном рейтинге 33 участника, которым еще не исполнилось 40 лет.

Самым молодым стал TikTok-блогер Даня Милохин. Ему 19 лет. В общем зачете ему досталось 42-е место в рейтинге, по популярности - 28-е. Доход Милохина составил 1,5 млн долларов за год.

В новом рейтинге рэперу Моргенштерну досталось 2-е место. Он смог заработать 7,5 млн долларов. При этом он оказался самым популярным. Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов с доходом 12 млн долларов занял в рейтинге 1-е место. На третьем месте закрепилась Ольга Бузова. Она смогла заработать 3,3 млн долларов и заняла 2-е место по популярности.

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