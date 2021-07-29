Южный Урал получит дополнительные средства на восстановление прав дольщиков

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29 июля 2021, 15:04 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Деньги поступят из федерального бюджета.

Фондом защиты дольщиков во главе с заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным решено направить в 12 регионов дополнительные деньги для решения вопросов с проблемными домами. На эти цели предусмотрено около 9 миллиардов рублей из федерального бюджета.

В число субъектов, которым будет выделено финансирование, вошла Челябинская область. В региональном центре будет достроена многоэтажка по улице Кулибина, квартиры получат 90 человек. Еще 21 дольщик получит компенсацию. Это те, кто вкладывался в строительство дома по улице Дзержинского - Копейская.

Добавим, что с 2019 года в Челябинской области приняты решения о восстановлении прав дольщиков по 36 объектам, 23 из которых достроят. 2364 южноуральца получат квартиры. По 13 объектам решено выплатить компенсации, их уже получили 672 человека на сумму свыше 1 миллиарда рублей.

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