Первые дома для погорельцев из Джабыка и Запасного сдадут в сентябре

Пострадавшие от пожаров поселки посетили полпред президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Алексей Текслер.
29 июля полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер проконтролировали строительство нового жилья для жителей поселков Джабык и Запасное. В начале июля населенные пункты серьезно пострадали во время природных пожаров.
Как сообщает издание «Челябинск Сегодня», сроки завершения работ — 1 октября. Первые дома подрядчики начнут сдавать в сентябре. На восстановление жилищ дали согласие 22 собственника, начато строительство 19 домов. Планировка зданий согласовывается с хозяевами.
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