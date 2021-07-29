Первые дома для погорельцев из Джабыка и Запасного сдадут в сентябре

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29 июля 2021, 14:57 Татьяна Михайлова Источник: «Челябинск Сегодня»

Фото Юлии Боровиковой («Вечерний Челябинск»)

Пострадавшие от пожаров поселки посетили полпред президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Алексей Текслер.

29 июля полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер проконтролировали строительство нового жилья для жителей поселков Джабык и Запасное. В начале июля населенные пункты серьезно пострадали во время природных пожаров.

Как сообщает издание «Челябинск Сегодня», сроки завершения работ — 1 октября. Первые дома подрядчики начнут сдавать в сентябре. На восстановление жилищ дали согласие 22 собственника, начато строительство 19 домов. Планировка зданий согласовывается с хозяевами.

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