Глава комитета по здравоохранению Петербурга Лисовец сообщил, что несколько привитых от COVID-19 человек умерли

Аргументы Недели → Общество 13+

29 июля 2021, 14:23 Источник: Фонтанка.ру

фото: vk.com/lisovets_d

Председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец в четверг рассказал, что в городе зафиксированы случаи смерти пациентов, вакцинированных от коронавирусной инфекции COVID-19 двумя компонентами.

Отвечая журналистам на вопрос, есть ли данные о гибели вакцинированных от ковида пациентов, Лисовец уточнил, что умерли пациенты с тяжелой сопутствующей патологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими и другими.

Руководитель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец заявил, что при отсутствии факторов риска возможность заболеть и госпитализироваться, а также умереть снижается после прививки более чем в 20 раз. Он подчеркнул, что риск умереть минимальный.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости