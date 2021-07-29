Глава комитета по здравоохранению Петербурга Лисовец сообщил, что несколько привитых от COVID-19 человек умерли
29 июля 2021, 14:23Источник:
Фонтанка.ру
Председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец в четверг рассказал, что в городе зафиксированы случаи смерти пациентов, вакцинированных от коронавирусной инфекции COVID-19 двумя компонентами.
Отвечая журналистам на вопрос, есть ли данные о гибели вакцинированных от ковида пациентов, Лисовец уточнил, что умерли пациенты с тяжелой сопутствующей патологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими и другими.
Руководитель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец заявил, что при отсутствии факторов риска возможность заболеть и госпитализироваться, а также умереть снижается после прививки более чем в 20 раз. Он подчеркнул, что риск умереть минимальный.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.