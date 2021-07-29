Бочкарев: Строители приступили к монтажу фасадов в новом лечебно-диагностическом комплексе ИКБ №1

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29 июля 2021, 14:02

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что строители приступили к монтажу фасадной системы нового лечебно-диагностического комплекса на территории инфекционной клинической больницы №1.



«На объекте выполнены монолитные работы. Ведутся работы по монтажу фасадной системы, устройству наружных инженерных сетей. Выполняются отделочные работы подземной части объекта, а также монтаж внутренних инженерных систем, - рассказал Бочкарев.



Он отметил, что новый комплекс больницы будет состоять из трех отдельно стоящих корпусов, объединенных подземным пространством и надземными переходами, что позволит пациентам и врачам перемещаться по больнице, не выходя на улицу. По словам Андрея Бочкарева, после завершения строительства прилегающую территорию благоустроят: высадят деревья и кустарники, уложат газоны, обустроят пешеходные дорожки.



«Инфекционная больница предназначена для госпитализации больных с различными вирусными инфекционными заболеваниями, а также оказания высококвалифицированной и своевременной медицинской помощи, осуществления диагностики и лечения в амбулаторных и стационарных условиях. Больных будут размещать в одноместные индивидуальные боксы мельцеровского типа, которые обеспечивают надежную изоляцию пациентов, поступающих в стационар и тем самым позволят избежать внутрибольничное распространение инфекций», - пояснил Бочкарев.



Заместитель мэра столицы добавил, что в лечебно-диагностическом комплексе предусматривается размещение лечебной, диагностической, хирургической, акушерско-гинекологической служб, с возможностью проведения стационарного лечения, патологоанатомической службы, блока помещений учебных кафедр, административных блоков помещений.



Пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства сообщила, что ввести здание в эксплуатацию планируется к концу 2022 года.





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