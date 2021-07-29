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В Москве началось тестирование системы онлайн-голосования

, 13:23

В Москве началось тестирование системы онлайн-голосования
Фото: pixabay.com

На официальном сайте мэра Москвы сообщается, что в столице стартовало тестирование системы дистанционного электронного голосования.

Во время тестирования москвичи ответят на вопросы, которые касаются обязательной вакцинации специалистов, работающих с людьми, а также развития личного и общественного транспорта. В нем смогут участвовать все совершеннолетие жители столицы с полной учетной записью на официальном сайте мэра Москвы.

Так будет проверена готовность системы к нагрузкам, ее устойчивость к внешним воздействиям, а также опробована функция отложенного решения.

Наряду с жителями города проверять систему будут хакеры. Тот из них, кто во время голосования сможет найти уязвимости в системе и повлиять на ее работу, получит денежный приз в размере 2 млн руб. После завершения тестирования специалисты изучат все попытки взлома, чтобы сделать онлайн-голосование еще более безопасным.

Голосование открыто с 8:00 29 июля и продолжится до 20:00 30 июля.

Систему электронного голосования используют во время выборов, которые пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.

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