В Москве началось тестирование системы онлайн-голосования

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29 июля 2021, 13:23

Фото: pixabay.com

На официальном сайте мэра Москвы сообщается, что в столице стартовало тестирование системы дистанционного электронного голосования.



Во время тестирования москвичи ответят на вопросы, которые касаются обязательной вакцинации специалистов, работающих с людьми, а также развития личного и общественного транспорта. В нем смогут участвовать все совершеннолетие жители столицы с полной учетной записью на официальном сайте мэра Москвы.



Так будет проверена готовность системы к нагрузкам, ее устойчивость к внешним воздействиям, а также опробована функция отложенного решения.



Наряду с жителями города проверять систему будут хакеры. Тот из них, кто во время голосования сможет найти уязвимости в системе и повлиять на ее работу, получит денежный приз в размере 2 млн руб. После завершения тестирования специалисты изучат все попытки взлома, чтобы сделать онлайн-голосование еще более безопасным.



Голосование открыто с 8:00 29 июля и продолжится до 20:00 30 июля.



Систему электронного голосования используют во время выборов, которые пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.





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