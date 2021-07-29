За три месяца в региональные органы власти поступило 59 тысяч обращений

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29 июля 2021, 12:45 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Большая часть из них была подана в электронной форме.

Как сообщается на сайте правительства Челябинской области, за второй квартал 2021 года в органы власти всех уровней и приемную губернатора поступило 59 тысяч обращений.

Больше всего южноуральцев волнуют вопросы благоустройства населенных пунктов, эксплуатации и ремонта дорог, газификации, а также социальной политики. Не менее актуальна для жителей региона тема ЖКХ.

59% обращений были направлены в электронной форме. По выявленным проблемам приняты меры, оказана помощь и даны разъяснения.

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