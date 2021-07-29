Как создать свой стиль

Аргументы Недели → Общество 13+

29 июля 2021, 12:47 Анастасия Радова

Фото: cоцсети

«Мода исчезает, стиль вечен»– Ив Сен–Лоран. Это именно тот человек, к которому необходимо прислушаться без каких-либо сомнений. Но так ли это, что мода и стиль– это две разные вещи, которые отделены друг от друга? Тогда как узнать, что мода, а что стиль? Именно для этого необходимо четко понимать, что на самом деле они означают.

Стиль – это отличительный способ самовыражения или способность вести определенный образ жизни. У каждого из нас есть какой-то свой неподражаемый стиль, изюминка, которая ярко выражается и чувствуется. Чтобы быть стильным необходимо пройти долгий путь, чтобы наконец-то понять в чем именно вам комфортно и на, что вы смотрите с мыслями: «Мое!».

Мода – то, что имеет свои временные рамки и находится под влиянием того или иного промежутка времени. Чтобы быть модным человеком, необходимо интересоваться новинками каждого сезона и вникать в такие мелочи, как актуальные цвета и материалы изделий. Мода полностью продиктована дизайнерами, а значит нельзя пропускать их публичные выступления или показы новых коллекций.

«Стиль – это что-то личное, а мода – общее»– именно эта фраза поможет хорошо понять их отличие между собой. Стоит помнить, что стиль не подчиняется времени, а мода полная противоположность этому.

Что же поможет вам для создания своего личного стиля?

1. Разобраться в себе

Звучит совсем не просто, однако нужно проанализировать какой образ жизни вы ведете и в какой одежде вам наиболее комфортно? Возможно, это платья и туфли, а может спортивный костюм и кроссовки?

2. «Отличительные детали»

У каждой знаменитости есть та деталь, которая является их «фишкой», например, у Анны Винтур– солнцезащитные очки и челка, а у Мерлин Монро–красная помада. Задумайтесь, может у вас тоже есть что-то подобное?

3. Создайте мудборд

Распечатайте образы ваших любимых звезд и создайте некий коллаж, нет ничего страшного, что на пути к вашему стилю вы будите повторять за кем-то, пробуя себя в том или ином образе. Главное в каждый образ добавлять что-то свое.

4. Не зацикливайтесь на трендах

Если ваша душа лежит к чему-то более винтажному, в этом нет ничего такого, наоборот это будет отличать вас от других. При этом, если какой-то из нынешних трендов вам абсолютно не идет, не стоит мучить себя и все равно покупать это.

5. Не бойтесь экспериментировать

Смело экспериментируйте с цветами, фасонами и моделями, только так вы поймете, что ваше, а что нет.

Помните, что в первую очередь образы должны нравиться именно вам! Покупайте только то, в чем вам комфортно.

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