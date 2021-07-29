Грамотное продвижение в социальных сетях – книги для начинающих SMM–специалистов

Аргументы Недели → Общество 13+

29 июля 2021, 11:47 Анастасия Радова

Фото из открытых источников

Каждый из нас наверняка слышал про SMM и ведение онлайн–бизнеса, но не каждый понимает, как именно это работает и возможно ли получать доход от ведения своей страницы в социальных сетях. Мы подготовили для вас список книг, которые помогут разобраться в SMM-маркетинге и дадут возможность смотреть на социальные сети под другим углом.



Маркетинг в SMM – это создание и продвижение контента на любой онлайн платформе, для достижения цели в бизнесе и маркетинге. Но все не так просто, как звучит, так как на каждой платформе есть свои нюансы, к которым необходимо быть готовым.



Список книг, которые должен прочитать каждый начинающий предприниматель:



1) «Instagram для бизнеса: 40 хаков и готовых решений»

Эта книга поможет посмотреть на Instagram, как на площадку бизнес продвижения. Она отлично подойдет для начинающих свою карьеру SMM, так как благодаря нее вы узнаете такие тонкости как:

– оформление профиля под свой тип аккаунта (спойлер! Их всего 6)

– как понять, что необходимо вашей ЦА (целевой аудитории)

– правильный анализ конкурентов

Это только 5% из всей информации, которую вы можете получить, прочитав всего 124 страницы.



2) «Контент-маркетинг. Стратегии продвижения в социальных сетях»

Автор научит не совершать ошибки, которые допускают многие начинающие SMM-щики, структурирует все ваши полученные знания и научит создавать ВАШ собственный и интересный контент, чтобы выделяться на фоне типичных аккаунтов.



Книга подойдет для начинающих и практикующих SMM-специалистов.



3) Джейсон Фоллс и Эрик Деккерс. «Маркетинг в социальных медиа»

Несмотря на то, что книга написана в 2012 году, вся информация до сих пор актуальна. Автор раскрывает секреты коммуникаций с клиентом, подробно расписывает, как создать и главное сохранить хорошую репутацию бренда и помогает повысить качество обслуживания.



Эту книгу можно считать универсальной, так как она подойдет специалисту с любым опытом и будет актуальна как для собственника, так и для управленца.



4) Эрик Куалман. «Безопасная сеть. Правила сохранения репутации в эпоху социальных медиа и тотальной публичности»

Социальные сети – это то, без чего мы совсем не представляем свою жизнь, они часто нам помогают и упрощают наше существование, но не стоит забывать, что при неправильном подходе все может обернуться против вас. Многие и не задумываются о том, что любой SMM-щик может столкнуться с такими проблемами, как утечка личной информации, потеря личной репутации или репутации вашего бренда.



Настоятельно рекомендуем прочитать эту книгу всем, кто ведет социальные сети!



5) «Текст, который продает товар, услугу или бренд»

Текст – это сила, без которой не получится правильное и эффективное продвижение в социальных сетях.



Эта книга прекрасный тренинг, который поможет разобраться в жанрах, создании контент-плана, построении текста и главное, в ней затрагивается не только Instagram, но и такие социальные сети, как ВКонтакте и Fecebook.



Хочется отметить, что все книги читаются легко и вся информация написана и проверена специалистами.

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