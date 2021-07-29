Эвакуация туристов из Турции в связи с лесными пожарами пока не планируется

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29 июля 2021, 11:37 Турана Гулиева

Фото: twitter.com

Эвакуации туристов из Антальи не будет. А все потому, что основные туристические объекты в Антальи находятся вне зоны катаклизма. К тому же информация о пострадавших россиян не поступала, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова представителя Генерального консульства России в Турции.

«Мы внимательно следим за ситуацией. Информации о пострадавших россиянах не поступало. Основные туристические объекты находятся на удалении от зоны риска и им, по утверждению местных властей, с которыми поддерживаем постоянный контакт, ничего не угрожает. Поэтому вопрос об эвакуации туристов из прилегающей к очагам лесных пожаров зоны не рассматривался. На телефон экстренной связи генконсульства в течение ночи поступали одиночные обращения российских туристов, информировавших о гари и задымлении, о перебоях в электроснабжении»,- сообщает ведомство.



Напомним, пожар в провинциях Антальи начался в среду. Из-за жаркой погоды и сильного ветра пожар распространился на большие территории. Огромная бригада пожарных сейчас тушит пожар. По данным СМИ, погиб один человек, а более 60 обратились за медицинской помощью.





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