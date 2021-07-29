Оргкомитет Олимпийских игр начал расследование в отношении журналиста, задавшего теннисисту Медведеву провокационный вопрос
29 июля 2021, 11:16 Турана Гулиева
Организационный комитет Олимпийских игр в Токио ответил на заявление российской стороны по поводу провокационного вопроса чилийского журналиста, адресованного теннисисту Даниилу Медведеву, сообщает РИА Новости: «Оргкомитет начал расследование»,- говорится в заявлении органа.
Напомним, корреспондент из Чили во время общения в микст-зоне обратился к теннисисту Даниилу Медведеву с обвинениями всех российских спортсменов в читерстве и спросил, как ему живется с таким "клеймом". Вопрос вызвал общественный резонанс. Сам Медведев попросил больше не допускать журналиста на соревнования, а в Кремле вопрос журналиста сочли за оскорбление.
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