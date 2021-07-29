Андрей Бочкарев: Завершена проходка второго тоннеля между депо «Замоскворецкое» и БКЛ метро

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29 июля 2021, 11:18

А. Бочкарев, фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Завершена проходка левого перегонного тоннеля соединительной ветки между Большой кольцевой линией (БКЛ) метро и электродепо «Замоскворецкое». В пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства сообщили об этом со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

«Второй тоннель, соединяющий депо «Замоскворецкое» и БКЛ, пройден. Соединительная ветка нужна для подачи поездов из депо на Большое кольцо, частью которого станет реконструируемая Каховская линия»,- заявил Бочкарев.

Заммэра уточнил, что в конце 2020 года строители проложили соседний правый тоннель. По словам Бочкарева, на нем уже идет бетонирование верхнего строения пути.

В свою очередь генеральный директор АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг является оператором программы развития Московского метрополитена) Юрий Кравцов, слова которого приводит пресс-служба, отметил, что строительство тоннеля соединительной ветки велось в сложных гидрогеологических условиях: проходка велась в почвах, состоящих из суглинистых грунтов и обводненного песка.

«Тоннелепроходческий комплекс (ТПМК) «Марина» диаметром 6 м завершил проходку левого перегонного тоннеля длиной 784,8 м от площадки, расположенной вблизи электродепо «Замоскворецкое», до демонтажной щитовой камеры между станциями «Каховская» и «Варшавская» Большой кольцевой линии метро»,- сказал Кравцов.

В свою очередь генеральный директор АО «Мосметрострой» (подрядчик по строительству ряда участков и станций БКЛ) Сергей Жуков, которого цитируют в сообщении, подчеркнул, что проходка тоннеля под действующими транспортными объектами потребовала дополнительных мер безопасности. «Мы аккуратно провели щит под Варшавским шоссе и рядом с действующим участком метрополитена - реконструируемой станцией «Варшавская». Кроме того, потребовались дополнительные организационные мероприятия: на этом отрезке снижали крейсерскую скорость ТПМК и следили за давлением в системе»,- пояснил Жуков.

Отмечается, что для дальнейшего завершения процесса интеграции соединительной ветки между метро и электродепо «Замоскворецкое» в тоннеле будет врезано пять стрелок.

В пресс-службе напомнили, что проект Большого кольца метро является крупнейшим в истории московского метростроения. На БКЛ предполагается строительство 31 станции, 12 из которых уже открыто для пассажиров, еще 16 строится и три станции Каховской линии, которая войдет в состав БКЛ, реконструируется.

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