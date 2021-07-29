Маэстро Раймонд Паулс: Лучше всегда уходить с честью

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29 июля 2021, 08:39 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Татьяна Тимука

Вечер назад в концертном зале «Дзинтари» открылся «Юрмальский фестиваль», который завершится только к концу месяца. И главная встреча зрителей, конечно, произошла с Маэстро Раймондом Паулсом. Но была и интрига вечера: прославленный композитор незадолго до концерта намекнул, что он постепенно будет прощаться со зрителями…

Но 27 июля концерт состоялся! За роялем, конечно, сам Маэстро, а на сцене выступали известные латвийские артисты: Интарс Бусулис, Лайма Вайкуле, Нормунд Рутулис, Анце Краузе…

За кулисами «бродили» слухи, что это чуть ли не последний его концерт на большой сцене, а в будущем Маэстро решил сосредоточится на камерной музыке.

«Я уже говорил, что не хочу этим спекулировать, но в любом случае, смотреть надо внимательно, многое меняется в плане публичных выступлений…Из-за ковид ограничений следует уменьшить нагрузку. Лучше всегда уходить с честью, чем бросать фрукты и помидоры. Лучше сказать спасибо элегантно. Если посчитать, то я уже 70 лет на сцене. Начал играть в 15 лет», - пояснил Раймонд Паулс латвийским СМИ.

А что касается юбилейного концерта, то на него пришли многие известные люди: президент Латвии Эгилс Левитс, экс-президент Раймонд Вейонис, экс-министр благосостояния, депутат Сейма Рамона Петравича, экс-министр МВД Сандис Гиргенс и многие, многие, многие…

Продолжение следует…

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