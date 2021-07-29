Спортивная борьба станет обязательным предметом в школах Приморья

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29 июля 2021, 07:19

Фото пресс-службы правительства Приморского края

Внедрение новой дисциплины в учебных заведениях Приморского края обсудили на этой неделе на конференции «Спортивная борьба – в школы», прошедшей с участием руководства региона, министерства спорта страны и Федерации спортивной борьбы России. Решено, что Приморье станет пилотной площадкой для отработки общероссийской модели не только по популяризации спорта и здорового образа жизни среди молодёжи, но и вовлечения всех слоёв населения страны в систематические занятия физической культурой и спортом

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, говоря о новой учебной программе «Спортивная борьба – в школы», отметил, что её главная цель – сделать так, чтобы спортивной борьбой стали заниматься как можно больше юных приморцев, ведь изучение боевых искусств способствует всестороннему развитию личности, помогает формировать характер, приучает к здоровому образу жизни.

«Главное – сделать так, чтобы спортивная борьба была доступна, чтобы ею занималось как можно больше ребят в Приморье, чтобы мы готовили полноценно тренеров-преподавателей по этому направлению, которых затем можно было бы внедрять в систему дошкольного и общего образования, колледжи. Этот вид спорта формирует характер человека, учит его преодолевать трудности, достигать желаемых высот. Он уже популярен в крае, теперь станет ещё популярнее», - выразил уверенность глава края.

Он также отметил, что для достижения поставленной цели предстоит ещё многое сделать. И здесь губернатор Приморья надеется на помощь Федерации спортивной борьбы России.

«Вместе мы сможем обеспечить необходимым спортивным инвентарем наши спортивные залы и подготовить тренеров, чтобы охватить все школы, учреждения дополнительного образования и спортивные клубы», – заявил Олег Кожемяко.

Несомненно, в реализации новой учебной программы «Спортивная борьба – в школы» поможет популярность этого вида спорта в Приморье. Борьба, классическая (греко-римская) и вольная получили «прописку» в крае в середине ХХ века, достигнув в семидесятые годы пика своего развития. В крае тогда стали активно открываться спортивные школы, где подготовили множество талантливых спортсменов и тренеров. А в 2013 году начала работу Приморская краевая общественная организация «Федерация спортивной борьбы», под эгидой которой сегодня в Приморье развиваются олимпийские спортивные дисциплины: греко-римская борьба, вольная – мужская и женская – борьба и неолимпийские спортивные дисциплины: грэпплинг и панкратион. Секции по спортивной борьбе работают в Артёме, Арсеньеве, Находке, Уссурийске, в посёлке Заводской, во Владимиро-Александровском, Михайловке, Покровке, Сибирцево, Чугуевке, Лазо, Новоникольске, Липовцах, Суражевке и краевом центре. В прошлом, 2020 году профильные секции открыты в учебных заведениях – первой и второй гимназиях Владивостока. Общее количество занимающихся спортивной борьбой по Приморскому краю составляет около 1500 человек

«Спортивная борьба – один из самых любимых видов спорта среди молодёжи и взрослого населения. Одно из его преимуществ – доступность практически для любой школы, спортивного клуба», – заметил Олег Кожемяко.

Его поддержал президент Федерации спортивной борьбы России олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили. Заслуженный мастер спорта СССР (1984), Заслуженный тренер СССР и России (1992), он подчеркнул, что Приморье в качестве пилотной площадки для реализации проекта выбрали не случайно – здесь активно популяризируют занятия физкультурой и ведение здорового образа жизни. А для более успешного взаимодействия Федерация спортивной борьбы России и Приморский края заключили соглашение. Стороны договорились о взаимодействии по вопросам пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди детей, подростков и молодёжи, вовлечения всех слоёв населения в систематические занятия физической культурой и спортом, организации и проведения соревнований, турниров и прочих мероприятий по спортивной борьбе различного уровня, а также укрепления и совершенствования профессионального уровня тренерского и судейского состава. При этом, один из ключевых пунктов документа предусматривает внедрение учебной программы пилотного проекта «Спортивная борьба – в школы Приморского края» в учреждения образования. Соглашение подписали губернатор Олег Кожемяко и руководитель Федерации спортивной борьбы Михаил Мамиашвили.

«То внимание, которое уделяется в крае развитию спорта, особенно детского, не могло не получить живого отклика от Федерации спортивной борьбы России. На нас это соглашение накладывает серьёзную ответственность. Мы к огромному удовольствию будем обязаны ещё активнее тиражировать наш опыт в крае и поддерживать материально и технически развитие здесь наших видов спорта, помогать реализовывать те задачи, которые ставит глава региона», – подчеркнул Михаил Мамиашвили.

По мнению губернатора Приморья, подписанное соглашение даст большой импульс для развития, поможет привлечь в спорт тысячи мальчишек и девчонок.

«Этот вид спорта доступен, понятен. Навыки борьбы нужны всегда и везде, и для общего физического развития, и для воспитания характера. В жизни это может пригодиться также для противодействия насилию», – заметил Олег Кожемяко.

Как отметил губернатор, в рамках реализации региональной госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020 - 2027 годы, также ведётся большая работа по подготовке тренеров-преподавателей, которые в дальнейшем смогут знакомить ребят, в том числе и со спортивной борьбой.

«Мы будем готовить тренеров-преподавателей, которые пойдут непосредственно в образовательную среду, в ДЮСШ. Со стороны края выделим необходимое финансирование на приобретение инвентаря. Федерация спортивной борьбы тоже поможет в этом вопросе», – уточнил Олег Кожемяко.

К делу подготовки тренеров в Приморье подключится и один из лидеров в области образования в стране – Корпорация «Синергия». Как заметила её вице-президент Ольга Грищенко, с Приморьем налажен конструктивный диалог.

«Мы с Приморским краем являемся добрыми партнёрами, в прошлом году подписали соглашение о сотрудничестве, подразумевающее взаимодействие в сфере молодёжной политики, развития спорта, образования, туризма. На сегодняшний день у нас большие планы, касающиеся большого пилотного проекта на базе Приморского края совместно с Федерацией спортивной борьбы, который позволит молодёжи, школьникам определиться в своих приоритетах в спорте. Думаю, уже в ближайшее время приступим к разработке той методики, которая позволит подготовить максимальное количество эффективных тренеров по работе с детьми на территории края. Надеемся, что также поможем развивать секции на территории Приморья», – рассказала вице-президент Корпорации «Синергия» Ольга Грищенко.

В присутствии губернатора Приморья Ольга Грищенко и Михаил Мамиашвили также подписали соглашение о сотрудничестве в пропаганде физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди детей, подростков и молодёжи. Кроме того, «Синергия» берётся поддерживать развитие спортивной борьбы, окажет содействие в организации и проведении соревнований, займётся обучением тренерского и судейского составов. Соглашение заключено сроком на 5 лет.

Олег Кожемяко также отметил близость расположения Приморского края, непосредственно Владивостока к странам Азиатско-Тихоокеанского региона, где в разное время уже прошли этапы подготовки к Олимпийским играм: в Сеуле – в 1988 году, в Сиднее – в 2000 году, в Пекине – в 2008 и к проходящим сейчас в Токио.

«Это способствовало созданию спортивной инфраструктуры, которая, конечно, будет использоваться и в дальнейшем для проведения чемпионатов, обеспечения равных возможностей для спорта», – подчеркнул губернатор Приморского края.

Одним из объектов спортивной инфраструктуры стал спортивный клуб «Лотос», открывшийся после ремонта в посёлке Заводской. С момента образования в 2001 году 55 его воспитанников стали мастерами спорта России, пять – чемпионами России и призёрами первенства Европы. Сейчас здесь бесплатно занимаются спортивной борьбой более 100 спортсменов разных возрастов под руководством четырёх высококвалифицированных тренеров. С открытием клуба спортсменов и их тренеров поздравили Олег Кожемяко и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

«Для меня большая честь присутствовать на открытии клуба. Я вспоминаю свои первые шаги и знаю, что главное – это вера в себя, свои силы. А преодолевать сложности, учиться терпению помогут ваши тренеры. Не боги горшки обжигают, всё у вас получится!» – напутствовал примрцев олимпийский чемпион и вручил наборы формы для клуба.

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