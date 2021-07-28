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Экс-глава Росздравнадзора Елена Тельнова умерла на 70 году жизни

, 21:49 Источник: roszdravnadzor.gov.ru

Экс-глава Росздравнадзора Елена Тельнова умерла на 70 году жизни
фото: pixabay.com

Бывший руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Елена Тельнова умерла на 70 году жизни. Об уходе Елены Алексеевны Тельновой из жизни сообщали в среду на сайте Росздравнадзора.

Профессор, доктор фармацевтических наук Елена Алексеевна Тельнова начала работать в Росздравнадзоре с момента его основания, а с 2010 по 2013 годы возглавила ведомство.

Елена Алексеевна Тельнова запомнилась коллегам как неравнодушный, честный, добрый и открытый человек.
Коллектив Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения выразил искренние соболезнования родным и близким бывшего руководителя.

Елена Тельнова родилась 11 февраля 1952 года в Москве, в 1977 году окончила 1-й Московский медицинский институт им. И.М. Сеченова по специальности "Фармация".

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