Среди привившихся от COVID-19 москвичей разыграли еще пять автомобилей

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28 июля 2021, 19:49

Фото: АГН "Москва"

Сегодня прошел очередной розыгрыш пяти автомобилей среди привившихся от COVID-19 москвичей в рамках акции «Вакцина рулит». Он состоялся в эфире телеканала «Москва 24».



Победителями стали Николай Юрьевич, Айжан, Сергей Алексеевич, Ольга Владимировна, Виктория Александровна. Согласно законодательству, фамилии победителей называть нельзя. Озвучил имена победителей актер и продюсер Игорь Жижикин.



В лотерее приняли участие все, кто сделал первую дозу вакцины в Москве с 19 по 25 июля - 129 тысяч 382 человека.



Обладателей автомобилей определил компьютер методом случайного выбора. В эфире уточнили, что организаторы сами свяжутся с победителями и сообщат, как забрать автомобиль.



13 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил о старте дополнительной программы стимулирования вакцинации. Каждую неделю среди москвичей разыгрываются пять машин стоимостью примерно 1 млн руб. Участником акции может стать любой гражданин старше 18 лет, который с 14 июня по 15 августа впервые получил первый компонент вакцины от COVID-19. Дополнительно регистрироваться нигде не нужно - привившиеся автоматически становятся участниками розыгрыша при заполнении анкеты перед вакцинацией.





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