Заммэра Владимир Ефимов рассказал о развитии нового «Банка технологий»

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28 июля 2021, 19:32

«Банк технологий» — это реестр последних технологичных инноваций, позволяющий производителям на безвозмездной основе находить ведущие технологии для улучшения эффективности своего производства, а разработчикам — укреплять партнёрство с компаниями города, объяснил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Этот проект запустили в сентябре прошлого года. За последние несколько месяцев он вобрал в себя уже сотню решений столичных разработчиков, и их количество будет только расти, так как эти инновации разрабатывают и внедряют более 60 производителей.

«Большинство разработок — это софт и прикладные программы, способствующие цифровизации промышленности, новое производственное, дополнительное и подсобное оснащение, к примеру, источники бесперебойного питания или дефектоскопы», — уточнил Владимир Ефимов.

Отправляя запрос на принятие своей разработки в перечень «Банка решений», разработчик получает доступ к цифровым потребностям городской промышленности и может увеличить «рынок сбыта» своей продукции.

Производитель, в свою очередь, перед тем, как запустить какое-либо из решений из «Банка» в производство, может его «примерить», убедиться в эффективности и только после этого ввести в работу.





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