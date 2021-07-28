Политика Виктора Алксниса не пускают в Латвию на похороны матери

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28 июля 2021, 19:00 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

Известного советского и российского политика, депутата Верховного Совета ЛССР, народного депутата СССР Виктора Алксниса, проживающего в РФ не пускают в Латвию на похороны матери. «Мне сообщили, что умерла моя мама в Риге, но я туда невъездной»,- сообщил Виктор Алкснис.



«Моя мама была родом из семьи сибирских староверов – кержаков, причем истово верующих. И как мне говорили некоторые знатоки, именно кровь моих предков из староверов сформировала мой «упертый» и бескомпромиссный характер. Невзирая на то, что я ощущаю себя латышом и у меня вторая половина крови латышская. Ей было 92 года, но она до своего последнего дня сохранила трезвый и ясный ум, активно интересовалась политикой. В последние годы она освоила компьютер и даже стала в определенной степени «интернет-зависимой». Даже имела свой аккаунт. Поскольку я являюсь «персоной нон-грата» в Латвии, и уже 29 лет не был у себя дома в Риге, не был на могиле своего отца, то периодически она приезжала ко мне в Россию, и жила у меня несколько месяцев. Но в основном наше общение шло по Скайпу. Но теперь это осталось в прошлом. Единственное утешение в том, что она ушла из жизни легко, без мучений, ночью во сне. Для меня большая трагедия, что я не смогу проводить ее в последний путь, поскольку мне запрещен въезд в Латвию. Хоронить маму будет моя сестра, которая там живет. Кроме того, я до сих пор в Прибалтике числюсь во «врагах народа» и тамошние правоохранительные органы жаждут пообщаться со мной по делам времен развала СССР. Прощай, мама! Пусть земля будет тебе пухом!»



Что происходит? Почему сына не пускают к матери на похороны? Господа чиновники, вы звери?



Специально для Балтийского бюро «Аргументы Недели» комментарии полковника КГБ ЛССР в отставке:



«Конечно, ужас. Я думаю, что к этому вопросу можно было подойти по-человечески. Смерть матери… Бюрократия! Я понимаю, что заранее нельзя подготовится к уходу близких, но сейчас слишком много нужно «оформить» документов. К сожалению, не так быстро наши официальные органы работают. Но мое мнение такое: к таким вопросам следует подходить по-людски. Кто-то, лет 30 назад внес в «черный список» Алксниса и сегодня какой-то чиновник это увидел, и принимать сам ответственность не хочет – ждет согласований… Холодный подход…»

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