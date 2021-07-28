Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что половина случаев заражения COVID-19 происходит в семье

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28 июля 2021, 18:32 Источник: РИА Новости

Aнна Попова, фото: Аlexander Kulebyakin, globallookpress.com

Половина случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 происходит дома, если болеет кто-либо из членов семьи. Об этом в среду, выступая в российском обществе "Знание", рассказала глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова.

Как уточнила Попова, в настоящее время почти половина всех заражающихся заражаются дома. "Заражаются, если заболеет член семьи",- сказала глава Роспотребнадзора.

Попова подчеркнула, что при этом не заразиться трудно, но возможно при соблюдении необходимых мер и самодисциплины.

Глава Роспотребнадзора также рассказала, что при штамме коронавируса "дельта" немного сократился инкубационный период, но максимальный не изменился - 14 дней. Штамм "дельта" был выявлен впервые в Индии и очень быстро распространился по миру.

По словам Поповой, у него закрепились новые свойства: его сразу очень много в клетке, он быстрее заражает, но максимальный инкубационный период - 14 дней.

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