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28 июля 2021, 16:42

Фото из открытых источников

До конца 2021 года в столице будет запущено еще девять станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро - две трети ветки будет построено. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра работ на строящейся станции «Новаторская» (рабочее название - «Улица Новаторов»).



Как отметил Сергей Собянин, строительство БКЛ метро ведется рекордно высокими темпами.



«Самый крупный проект метростроения Москвы продвигается. Было уже построено и запущено 11 станций. До конца года запустят еще девять станций. На следующий год - на 2022 и частично на 2023 год - останется еще 11 станций. Таким образом, уже до конца этого года две трети большого подземного кольца метро Москвы будет построено»,- сообщил мэр столицы.



Он напомнил, что строительство южного участка БКЛ со станциями «Новаторская», «Воронцовская» и «Зюзино» началось в 2017 году, и отметил, что они находятся уже в высокой степени готовности.



Председатель совета директоров компании-подрядчика ООО «ИБТ» Владимир Петрук доложил Собянину, что строительно-монтажные работы на станции «Новаторская» БКЛ выполнены на 100%. Сейчас идут отделочные работы. Инженерно-технические работы закончены на 95%. В ближайшее время планируется приступить к пуско-наладочным работам. В ближайшее время начнется подготовка документов к вводу станции.



Пресс-служба мэра и правительства Москвы сообщила, что в настоящее время готовность южного участка БКЛ составляет 87%. Его открытие улучшит транспортное обслуживание жителей и работающих в районах Проспект Вернадского, Обручевский, Коньково, Черемушки и Зюзино с населением около 570 тыс. человек; сократит интенсивность движения транспорта по прилегающей улично-дорожной сети примерно на 10-15%.



Общая строительная готовность БКЛ составляет 84%. Проходка тоннелей выполнена на 97%



Станция «Новаторская» расположена на пересечении улицы Новаторов и Ленинского проспекта. Она мелкого заложения, колонная двухпролетная с одной островной платформой и двумя вестибюлями. Станция находится в Обручевском районе, где идет комплексное благоустройство. В текущем году здесь планируется завершить работы на территории общей площадью свыше 200 га. Это территории кварталов 37-38, территория 42-го квартала, где оборудуют спортивные и детские площадки, установят малые архитектурные формы, новые опоры освещения, проведут озеленение. Кроме того, благоустроят территорию, прилегающую к строящейся станции метро «Новаторская», ул. Эльдара Рязанова, Ленинский проспект от ул. Кравченко до МКАД.



В настоящее время на указанных объектах трудятся около 700 человек, задействовано более 130 единиц техники. Работы по комплексному благоустройству Обручевского района планируется завершить в августе-сентябре 2021 года.



Кроме того, в районе строится новый дом по программе реновации. Это трехсекционный жилой дом переменной этажности (10-15 этажей) с подземным паркингом на 99 машиномест на ул. Обручева. В новостройке имеется 204 квартиры. Начиная с 31 мая в дом переезжает 141 семья - 355 жителей двух домов по ул. Профсоюзная. В настоящее время 121 семья дала согласие на переселение, остальные находятся в процессе выбора нового жилья.





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