Экс-политик Латвии Линда Лиепиня о президенте страны: Бесхребетный, никакого собственного мнения

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28 июля 2021, 16:16 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Депутат и ресторатор Линда Лиепиня (Фото: LETA)

Экс-депутат Сейма Латвии, политик Линда Лиепиня открыто и конкретно высказалась о президенте Латвии Эгилсе Левитсе. Видимо, допекло все!

Свое мнение политик Линда Лиепиня высказала после того, как услышала обращения президента Латвии к народу о том, что налоговая реформа не будет последней. Надо сказать, что новая налоговая реформа, по мнению латвийцев и многих политиков, экономистов, просто «уничтожит» бизнес в стране! Надежда была на веское слово г-на Левитса, но, увы…

«Я, в свою очередь, надеюсь, что это будет последний раз, когда у нас такой президент, которого трудно назвать президентом. Мне даже стыдно за него. Бесхребетный, никакого собственного мнения, танцы под дудку коалиции, вообще никакой. Человек, который войдет в историю из-за популярных мемов, на его заявления о том, что солнце не является луной, а мертвые не являются живыми. Человек, который не понимает, как живет латвийский народ. Человек, который, на мой взгляд, имеет двойное гражданство, что запрещено президенту по закону. Человек, который, сфотографировавшись на фоне моря, воспроизводит текст о налогообложении, из которого он не понимает ровным счетом НИЧЕГО! Лучше бы он молчал все это время. Я надеюсь, что это последний такой президент!»

Мнение многих латвийцев солидарны с политиком.

«В христианской стране президентом должен быть ХРИСТИАНИН, а не иудей с двойным гражданством! Менталитеты разные, разное понимание жизни… Он приезжий… Он не знает жизнь латвийского народа. Дело в том, что не Латвия выбирает президента, а ей «навязывают» его. Америка! Я понимаю, что надо менять саму систему выборов. Она устарела. Но в Сейме только 100 депутатов и менять, что-то в такой маленькой стране – роскошь! Президент – свадебный генерал, но этот просто… позорит страну!»

«Линда, не плачь! Твоя страна дураков на другое рассчитывать не может!»

«А в чем дело? Его преамбулу об институте безгражданства некоторые латыши восприняли на ура! Очередной укол нацменьшинствам. А теперь почему плачете? Целуйте его во все места! Он вам напоет о национальной гордости, обольет русских – что же не так? Ах, зубы на полку положили! Так может быть стоит не злобствовать, не мстить местечково, а жить в мире? Может, стоит договариваться! Я понимаю, что латыши обижены за оккупацию, депортации. Это беда! Но сколько же вы мстили русским-то? Не надоело!? Не понять вам, что ват такие Линды, Астры, Байбы, которые визжали от преамбулы против нацменьшинств, со временем «потеряют» свою страну! Такие Левитсы, Кариньши ее продадут! А мы, Иваны да Марьи, род свой помнящий, как были сильны, то так и будем! И преамбулу переживем. Вспомните, сколько нас в Латвии? И кто за нами-то? Реально за нами!»

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