Четвертая волна: последний концерт Маэстро Раймонда Паулса?

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28 июля 2021, 16:17 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Татьяна Тимука

В концертном зале «Дзинтари» 27 июля стартовал традиционный Юрмальский фестиваль. Его окрестили, как «оптимистичный огонек» времен коронавируса. И главное событие этого фестиваля – юбилейный концерт Маэстро Раймонда Паулса, который называется «Четвертая волна». Балтийское бюро «Аргументы Недели» с огромным удовольствием побывало в «гуще» событий.



Сперва о наболевшем! Слава Богу, Святым Угодникам и мэру Юрмалы Гатису Трукснису, что курорт по-прежнему прекрасен: «заразительная» идея мэра Рига Мартиньша Стакиса с кадками-горшками и безумными столбиками не коснулась Юрмалы. Оформление города, к счастью, на высшем уровне!





А сейчас немного о фестивале. Главным событием стало, конечно, концерт Маэстро Раймонда Паулса!



«Называется мой концерт «Четвертая волна. Были же всякие «волны» в «Дзинтари»… Вы понимаете о чем я? Меня часто спрашивают журналисты: «Вы готовите «Новую волну»?» Нет! Боже упаси! На этом концерте участники исполнят мои песни…»





Такого концерт зал «Дзинтари» и сама Юрмала не наблюдали давно: на юбилейный концерт Маэстро выстроилась не просто большая очередь, а огромная! Чтобы войти в зал, следовало отстоять, как минимум, от 40 минут и дальше, дальше, дальше… Люди истосковались по музыке, концертам, культурным мероприятиям! По Раймонду Паулсу. Конечно, еще одну роль сыграл коронавирус: при проверке билетов на концерт нужно было иметь с собой ковид-сертификаты, а иначе, увы, наслаждайся музыкой Маэстро … за воротами! Но люди шли, шли, шли… Прошел «слух» в латвийских СМИ, что данный концерт Раймонда Паулса… последний… И в самом деле, Маэстро решил уйти со сцены?





Если честно, то Раймонд Волдемарович и раньше говорил, что собирается уйти со сцены, но потом объявлял о своей новой программе! Есть мнение, что на сей раз композитор говорит серьезно:



«На этот раз для этого есть причины. У меня были моменты, которые заставляли думать, что я все-таки должен прекратить концертировать. Здоровье… Мои ноги работают не так хорошо, как должны бы», - объяснил Маэстро.



Такое заявление застало латвийцев врасплох: без концертов Раймонда Паулса действительно невозможна в Латвии! Раймонд Волдемарович – достояние страны!



Многие ждали, что на концерте Маэсто объявит об этом, но, видимо, композитор «пожалел» гостей: свой уход со сцены Паулс не обсуждал! А просто сказал, что очень рад, что вновь услышал аплодисменты! Долго он играл в пустых залах (коронавирус) и вновь зрители, аплодисменты!





Концерт задержали на 20 минут – слишком много народа хотели попасть в гости к Маэстро, но когда зазвучала музыка из фильма «Театр», то у многих зрителей на глазах навернулись слезы… Я тоже не смогла сдержать своих эмоций: перед моими глазами «предстала» великолепная Джулия Ламберт – Вия Артмане и так стало на душе тепло…



Помните, когда Джулия-Артмане рассматривает ресторанную публику и говорит нам, зрителям: «Присмотритесь внимательно к этим людям. Вот он настоящий театр… А настоящая жизнь здесь!»



Концерт Раймонда Паулса – настоящая жизнь! Все зрители были такие, какие есть: искренние, открытые и просто потрясающие!



Балтийское бюро «Аргументы Недели» решило провести небольшой вопрос на тему – а что значит для ВАС Раймонд Паулс?



Анна, Вентспилс: «Я никогда не видела такую очередь на концерт! Никогда! Практический каждый год хожу. Что значит для меня Раймонд Паулс? Жизнь… Я выросла на его музыке: любила, замуж выходила, плакала, улыбалась. Это ВСЕ!»



Анда, Рига: «Просто счастлива! Я готова отстоять еще пять часов, чтобы увидеть Маэстро! Дай Бог ему здоровья!»



Янис, Резекне: «Великий композитор. Его музыка не дает очерстветь душе! Не дает. Услышал его в детстве… И с тех пор слушаю… Как иначе же?»



Депутат Сейма, экс-министр благосостояния Латвии Рамона Петравича:

«Я пришла на концерт, чтобы выразить дань уважения Маэстро! Обычно, я стараюсь не посещать публичные мероприятия… все же есть еще случаи заболевания вирусом, но тут… как я могла не посетить концерт? Что для меня Раймонд Паулс? Гордость Латвии, классика… Его музыка на все времена. Я не могу сказать точно, когда впервые услышала его…видимо, в детстве. А вот любимая моя песня – «Вернисаж». Ждала, ждала, когда она зазвучит на концерте! И когда вышла Лайма Вайкуле и спела, то это было прекрасно! Мне кажется, что МАЭСТРО не уйдет со сцены: он не может без музыки, а мы не можем без Раймонда Паулса!»



Что для меня Раймонд Паулс?



Моя молодость, интересные годы, Вия Артмане, моя мама, настоящее…



Я согласна с Рамоной Петравичей, что не сможет Маэстро без сцены, а мы не сможем без Маэстро…



Продолжение следует…

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