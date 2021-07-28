Аргументы Недели Общество 13+

Путин сегодня поручил досрочно начать единовременные выплаты на школьников по 10 тысяч рублей

, 15:55

Путин сегодня поручил досрочно начать единовременные выплаты на школьников по 10 тысяч рублей
В. Путин, Фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин в среду провёл совещание по вопросам, связанным с подготовкой к новому учебному году и предложил сместись срок начала проведения единовременных выплат на детей-школьников на более раннюю дату.

Намеченный срок был 16 августа. Глава государства пояснил, что родителям школьников необходимо заранее, без спешки подготовиться к началу учебного года.

Глава Минтруда Антон Котяков доложил, что технически все готово к тому, чтобы осуществлять выплаты с начала августа.

«Давайте тогда так и сделаем и начнем эти выплаты со второго августа, то есть со следующего понедельника», — призвал Владимир Путин.

В этом году в школах будут учиться 17 миллионов детей, два из них - первоклассники.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

Политика

Зеленский заявил о готовности Украины вести переговоры в «нормандском формате»

Зеленский заявил о готовности Украины вести переговоры в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский утром в среду, 28 июля, подтвердил готовность Киева к переговорам по Донбассу, в частности, в "нормандском формате". Киев рассчитывает, что такая встреча состоится.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

В мире