Путин сегодня поручил досрочно начать единовременные выплаты на школьников по 10 тысяч рублей
28 июля 2021, 15:55
Президент РФ Владимир Путин в среду провёл совещание по вопросам, связанным с подготовкой к новому учебному году и предложил сместись срок начала проведения единовременных выплат на детей-школьников на более раннюю дату.
Намеченный срок был 16 августа. Глава государства пояснил, что родителям школьников необходимо заранее, без спешки подготовиться к началу учебного года.
Глава Минтруда Антон Котяков доложил, что технически все готово к тому, чтобы осуществлять выплаты с начала августа.
«Давайте тогда так и сделаем и начнем эти выплаты со второго августа, то есть со следующего понедельника», — призвал Владимир Путин.
В этом году в школах будут учиться 17 миллионов детей, два из них - первоклассники.
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