Вакцинация: опрос на крымском побережье

Аргументы Недели → Общество 13+

28 июля 2021, 16:01 Мария ЕГОРОВА

Фото: личный архив

В период пандемии баталии антипрививочников со сторонниками вакцинации разгорелись с новой силой. Как россияне относятся к вакцинации, а также к тому, что её, возможно, сделают обязательной? С целью выяснить ответ на этот непростой вопрос прошлась по крымскому побережью – ведь где ещё собираются люди со всей страны, как не на курорте?!

Мнения, естественно разделились. Одни всеми руками за прививки, другие хоть и приветствуют вакцинацию, но считают, что нельзя делать её обязательной, третьи видят в этом чуть ли не мировой заговор. Ну, или, по меньшей мере, заговор нашего правительства. Кто-то искренне надеется на свой иммунитет. А один мужчина и вовсе сказал, что привил бы всех и каждого только в том случае, если бы он сам разработал вакцину.

Из опрошенных нами примерно трёх десятков человек за прививку высказались около 30%, за вакцинацию, но против того, чтобы делать её силком около 20%. Остальные почти 50% - ярые антипрививочники.

«Прививку не стоит путать с ядом»

Марина, 64 года, Севастополь: К обязательной вакцинации я отношусь положительно и считаю, что это грамотный шаг нашего государства. Медикам я доверяю. У меня много квалифицированных и достойных людей в этой сфере. И все они говорят – вакцинируйтесь. Я считаю, что они правы. Привились мы еще в прошлом году. Всей семьёй, включая 90-летнюю бабушку.

Дмитрий, 31 год, Ростов-на-Дону: Несмотря на то, что я не знаю состав вакцины, все же считаю её обязательной для безопасности нашего населения. Понятное дело, что найдутся те, кто будет с этим не согласен, но в данном случае государство действительно стремится обезопасить людей, выделяя деньги на разработку вакцины и на саму вакцину – прививают-то нас бесплатно. Многим важность этого шага сейчас будет не понятна, но я уверен, что в дальнейшем люди поймут и будут благодарны за то, что их жизнь уберегли от последствий пандемии.

Артём, 28 лет, Чебоксары: Не думаю, что вакцина несёт однозначную угрозу для нашего населения. Ведь это практически такая же прививка, что и от сезонного гриппа. Да, сейчас иммунитет слабее, чем у наших же родителей, поэтому не стоит опасаться того, что вакцинирование – первый шаг к летальному исходу. Все зависит от самого человека, с каким настроем и чем он живет. А прививка просто один из методов укрепления иммунитета, который не стоит путать с ядом.

Юлия, 54 года, Астрахань: Я всегда была и остаюсь сторонником прививок. Их же не просто так разрабатывают и призывают к тому, чтобы мы их делали. Каждый человек имеет свой взгляд на этот счет, но я верю, что это делается во благо народа. Поэтому, вакцинация – это правильный шаг нашего правительства.

Татьяна, 62 года, Омск: Я привилась, потому что так, на мой взгляд, спокойнее. Ведь иммунитет прошел подготовку после этого, а значит, организм будет иметь более качественную защиту от вируса. Мое состояние после укола не скажу, что было совсем плохим, как описывает большинство прививающихся. Отделалась неделей с температурой 38 и всё. Сейчас чувствую себя превосходно. Власть знает, что делает, и я ей полностью доверяю.

«Лучше сделать по собственному желанию, чем потом – насильно»

Дарина, 18 лет, деревня Войково: Честно сказать, я вынуждена делать пропаганду, с целью того, чтобы люди прививались, поскольку учусь на медицинском факультете. С мамой как-то хотели сами пойти и привиться, но сейчас, когда после прививки, у людей непонятное состояние, это вызывает много вопросов и заставляет задуматься. Вместе с тем, я понимаю, что выхода, скорее всего, не будет, поэтому лучше пойти и сделать по собственному желанию, чем потом – насильно.

Виктория, 36 лет, Краснодар: Несмотря на то, что привита, все-таки не считаю правильным, что государство обязывает народ вакцинироваться, ставя ему рамки. Привилась, потому что нужно, поэтому смысла жалеть об этом не вижу. Если б у меня была возможность отказаться, то я, безусловно, использовала бы этот шанс.

«Будем отстаивать свои права»

Наталья Косуновская, 53 года: Я категорически против прививки, так как мы о ней и её составе ничего не знаем. При входе в самолёты у моей дочери (она стюардесса) устанавливают аппаратуру для проверки наличия вакцины. Человека сканируют – аппаратура определяет. И это заставляет задуматься над составом прививки, и в принципе об истинной цели её существования. Мы простые люди – нам правду не скажут. За границей вообще не хотят нашей вакциной прививаться, многие отказываются. Своим родственникам не буду её ставить. Буду бороться до последнего.

Армен, 23 года, Кавказ: Прививаться не хочу и не буду. Ведь каждый из нас рожден с определенным иммунитетом, который мы должны укреплять правильным образом жизни, а не прививками. Безусловно, каждый человек решает, нужно ему это или нет. Наши же действия и определяют, насколько долго мы будем жить.

Ульяна Тимченко, 43 года, Воронеж: Моё отношение к вакцинации – негативно, потому что у людей не спрашивают их мнения, а значит, это делается против них. При возможности буду до последнего отказываться и бороться. Я не знаю, что в этой вакцине, никто нечего не рассказывает. У меня много вопросов. Когда нам скажут правду, и я поверю в то, что все действительно хорошо, то тогда стану прививаться. А сейчас, увы, доверия нет.

Людмила, 47 лет, Казань: Знаете, я такой человек, который любит правду, когда говорят причину и цели прямым текстом с ответами на вопросы «зачем?» и «почему?». Да, не спорю, что в отношении вакцины будут утверждать положительные аспекты с целью того, чтобы убедить народ, но когда сказанное не соответствует происходящему… Это действительно настораживает. Поэтому я не вижу потребности в прививке, так как статистика летальных случаев и побочных осложнений после неё держит меня в шоке. Из-за этого я буду просто наблюдать за происходящим, чего хотела бы порекомендовать окружающим. И если вдруг буду действительно убеждена в том, что не все так плохо, то тогда поменяю свою точку зрения и привьюсь.

«Если бы вакцину делал я, то привил бы всех и каждого»



Дарья Гончарова, 16 лет, Джанкой: Я и моя семья не доверяем официальной информации о том, что прививка действительно имеет благородные цели для нас. Конечно, будем отстаивать свои права и вакцинироваться не станем. Потому что мало людей, у кого осталось прежнее здоровье и иммунитет после прививки. Много летальных исходов нас настораживают, поэтому будем стараться обойти эту вакцинацию стороной. Несомненно, у каждого человека должен быть выбор – делать ему прививку или нет, ведь он сам берет ответственность за последствия своей жизни после неё.

Антонина, 19 лет, Тамань: Я никогда не понимала формулировки заявлений на прививку, ведь врачи, таким образом снимают ответственность в случае того же летального исхода. А видя ненормальные судороги, психологические проблемы у тех, кто провакцинировался, поражаюсь нашему министерству здравоохранения, где это знают и видят, считая, что такие случаи вполне уместны. Меня это пугает и настораживает. И я категорически против прививки. Знаю, что иммунитет и здоровье должны быть в безопасности, но уж точно не таким путем, последствия от которого оставляют желать лучшего.

Кирилл, 41 год, Анапа: Если бы я сам разработал бы эту вакцину, был бы в ней уверен, тогда, безусловно, привил всех и каждого. Но поскольку целью моей жизни является укрепление собственного иммунитета, то я рассчитываю на себя. Пока еще я сам себя не подводил, как только начну – сразу сделаю прививку. К тому, что вакцинацию хотят сделать обязательной, отношусь крайне негативно. Не люблю, когда мне что-то навязывают и говорят: «ты обязан» и «нужно сделать». Я считаю, что надо наслаждаться своими правами и делать всё, что в твоих силах, для того, чтобы добиться нужного результата. Мы свободолюбивый народ, можем сами, по собственной инициативе горы свернуть, а из-под палки это всегда не то качество, не то количество, не тот энтузиазм.

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