Семьи Кировской области смогут летать по России по сниженным тарифам

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28 июля 2021, 15:40

Российские семьи с детьми смогут приобрести авиабилеты по специальным сниженным тарифам. Правила субсидирования этой льготы утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В постановлении правительства указано 46 маршрутов, для которых будут доступны субсидированные перелеты. Среди них популярные у туристов города: Казань, Калининград, Нижний Новгород, Владивосток, Ярославль, Петрозаводск.

Таким образом, из соседнего Татарстана жители Кировской области смогут со скидкой улететь в Калининград и Ярославль, а из Нижнего Новгорода – в Ростов-на-Дону.

В Калининграде можно посетить музей янтаря, Кафедральный собор и музей Мирового океана, а в Ростове-на-Дону обязательно стоит зайти в аквапарк H2O, посетить центральный городской парк имени Горького и набережную реки Дон.

Стоимость субсидированного билета будет варьироваться от 4,6 до 10,9 тысячи рублей в зависимости от направления.

Скидки доступны в рамках так называемой семейной поездки. Она предусматривает приобретение билетов с единым бронированием на ребенка до 18 лет и взрослого, который его сопровождает. Спецтарифами могут воспользоваться все члены семьи, для детей до 12 лет скидка составит не менее 25% от тарифа, а дети до 2 лет могут лететь бесплатно.

Ожидается, что льготными билетами за год смогут воспользоваться не менее 50 тысяч пассажиров. Всего на эту меру поддержки в 2021 году предусмотрено 1,35 млрд рублей.

Сами билеты можно будет купить в августе – сначала будет проведен конкурс среди авиакомпаний.

Кировчанка Ольга Лежнина с сыном и мужем не представляют своей жизни без путешествий. Семья отправляется в длительные поездки дважды в год, а по выходным выезжает на небольшие расстояния, чтобы зарядиться новыми впечатлениями перед рабочей неделей.

Лежнины уже побывали в Карелии, Северодвинске, Крыму, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Иркутске и на Белом море и многих других уголках нашей страны. В планах кировчан – побывать на Камчатке и Алтае.

- Субсидирование семейных перелетов по России для нас очень актуально! По России мы вообще путешествуем с огромным удовольствием. Сейчас находится на Кавказе – мы прилетели в Дагестан. Во время тура переместимся в Грозный, в Ингушетию и завершим в Минеральных Водах, - рассказала Ольга Лежнина, - Каждый раз нас останавливает стоимость авиабилетов и билетов на поезд. Вообще в принципе отдыхать в России получается для семьи довольно дорого. Сейчас у нас ребенку 12 лет, мы платим за него везде как за взрослого. В 2019 году летом мы ездили на Байкал, и за билеты на поезд мы заплатили 90 тысяч рублей. Нас в сентябре позвали родственники на большой семейный праздник в Симферополь. Не можем себе позволить улететь из Кирова. Цена билета на самолет на одного человека - 46 тысяч рублей.

В правительстве РФ полагают, что субсидирование перелетов сделает внутренний туризм в стране доступнее.

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